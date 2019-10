Zinedine Zidane a profité de la trêve internationale pour se rendre à Dubai et participer à la conférence sur l’Intelligence Artificielle dans le Sport. Le coach du Real Madrid a donné son sentiment sur la question. « Le progrès technique nous permet de faire de bonnes choses dans le sport. Nous avons besoin de savoir qu’une équipe de développement technologique est très importante. Cela aide un athlète ou une équipe à être plus performant », a confié le technicien tricolore, relayé par The National et Gulf Today, expliquant comment la technologie l’aidait dans son travail au quotidien. « Une équipe de médecins et de scientifiques compétitive travaille pour nous au quotidien parce que nous avons besoin de connaître les conditions et l’état de fraîcheur des joueurs avant les matches », a-t-il détaillé avant de poursuivre.

« Il est difficile d’être au même niveau tous les jours. Les tests sanguins nous aident à savoir si les joueurs sont prêts. Nous les aidons à l’être. Parfois, les joueurs jouent beaucoup de matches en peu de temps avec les sélections nationales et c’est difficile. Avec l’aide de l’IA, on peut savoir si un joueur est prêt à jouer ou pas. La chose la plus importante que nous offre l’IA, c’est de raccourcir le temps pour faire certaines choses en relation à l’entraînement de nos joueurs. Quand je jouais au football, je faisais tout moi-même sur le terrain, avec mes compétences et mon esprit. Mais ça a un peu changé maintenant », a-t-il glissé, rappelant toutefois l’importance de l’humain dans la prise de décision. « L’intelligence artificielle jour un rôle très important aujourd’hui, mais de mon point de vue, l’intelligence humaine reste la plus importante », a-t-il indiqué, pressé de retrouver les terrains. « Le football est ma passion. Je dirige une équipe qui est une des meilleures du Monde, alors je dois toujours être prêt. Ma vie tourne autour du sport, alors je n’aime pas me reposer. J’aime travailler tout le temps. Quand tu as un match tous les trois jours, la dernière chose à laquelle tu peux penser c’est te reposer ». Alors action !

#RealMadrid manager Zinedine Zidane in Dubai He attended the Dubai Artificial Intelligence in Sports conference #DAIS Is this the future of ? pic.twitter.com/FfOsqAVTG9 — The National Sport (@NatSportUAE) October 14, 2019

"My life revolves around sports, so I don’t like to rest. I enjoy working all the time."#RealMadrid boss Zidane, who was in UAE for the Dubai Artificial Intelligence in Sports Conference & Exhibition #DAIS https://t.co/5S2Y7U6YrX pic.twitter.com/QrNxdgCj9u — The National Sport (@NatSportUAE) October 14, 2019

