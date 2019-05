Cette saison, Zlatan Ibrahimović s’est souvent illustré de belle manière sous les couleurs du Los Angeles Galaxy (déjà neuf buts inscrits cette année), réalisant quelques gestes acrobatiques dont lui seul a le secret.

Mais mercredi dernier, le Suédois s’est fait remarquer pour une action moins glorieuse, en plongeant dans la surface de réparation à la 23e minute de jeu suite à un contact avec le gardien de Columbus Crew (défaite 3-1 de Los Angeles), afin de tromper l’arbitre et obtenir un penalty. Mais cela ne lui aura servi à rien, puisqu’il n’a pas obtenu de penalty, et en plus il a écopé d’une amende par la MLS, dont le montant n’a pas été dévoilé, pour cette action litigieuse.