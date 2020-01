Avec Zlatan Ibrahimovic, la Serie A s’est offert un sacré nom et un joueur à l’ego surdimensionné. Mais Ibra va avoir à qui parler en Italie puisqu’il va retrouver un certain Cristiano Ronaldo. Deux joueurs qui se sont côtoyés brièvement en Liga en 2009/10.

Alors forcément, lors de la conférence de presse de présentation, l’ancienne star du PSG a dû répondre à une question sur Cristiano Ronaldo. Et il s’est dit ravi de voir CR7 évoluer dans le même championnat que lui, sans en dire vraiment plus. « Comme je l’ai dit, je me sens bien depuis le dernier match que j’ai joué. Je me suis entraîné, la seule chose c’est que je n’ai pas touché le ballon, mais je suis prêt. Avec Cristiano, c’est beau qu’il soit en Italie, c’est beau pour le championnat. On verra ce qu’il se passera. » L’affrontement entre les deux équipes aura lieu le 11 avril.