Pour cet hiver, le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a prévenu qu’il ne fallait pas s’attendre à des folies du côté de la Canebière. Ce qui n’empêche pas pour autant les Phocéens de travailler sur leurs futures campagnes de recrutement. Et visiblement, les décideurs olympiens scrutent du côté du Portugal, à l’affût des talents de demain. C’est en tout cas ce que vient de révéler le journal lusitanien O Jogo.

L’OM ferait en effet partie des courtisans du jeune Guinéen Alfa Semedo (à droite sur la photo). Âgé de 20 ans, ce longiligne milieu de terrain défensif (1m90-75kg) évolue à Moreirense, l’actuel quinzième du championnat portugais. Les dirigeants du club basé à Guimarães seraient d’ailleurs déjà au courant de l’intérêt ainsi que celui de clubs turcs, mais ont fait savoir qu’un départ cet hiver était à exclure. Considéré comme l’une des dix révélations de la saison en Liga NOS, Semedo, qui est passé par Benfica, est sous contrat jusqu’en 2021.

Courtisan déclaré, l’OM devrait donc patienter jusqu’en juin prochain pour avancer ses pions. Mais la concurrence s’annonce difficile. Grand espoir de Moreirense, le milieu de terrain avait vu son agent confirmer des intérêts espagnols et anglais pour son protégé en décembre dernier. « Ce que je peux dire c’est qu’il y a des contacts réels, pas des spéculations, avec des clubs de ces deux pays (Espagne et Angleterre). Nous allons continuer à discuter et nous verrons ce qu’il se passera ». L’OM est prévenu !