Jean-Michel Aulas l’a dit, et personne ne le contredira, l’Olympique Lyonnais a réalisé les plus grosses dépenses de son histoire (plus de 125 M€), mercato été 2019 et hiver 2020 réunis. Cependant, les Gones ne comptent pas fermer les vannes pour autant en vue du prochain marché estival. Comme l’a indiqué Juninho hier à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Bruno Guimarães, l’OL manque encore de qualité pour rivaliser avec tous ses adversaires. Et visiblement, cette qualité recherchée pourrait se trouver au Portugal.

Hier, O Jogo révélait que des émissaires lyonnais avaient supervisé le match entre Porto et Viseu. Quel(s) joueur(s) étai(en)t supervisé(s) ? Aucun nom n’a filtré, mais Record annonce ce matin, par exemple, que Porto se frotterait les mains à l’idée de vendre le latéral gauche Alex Telles (27 ans). Auteur de 9 buts et de 9 assists cette saison, le Brésilien est l’un des latéraux les plus décisifs en Europe. Lié au club portista jusqu’en 2021, Telles possède une clause libératoire de 40 M€.

Esgaio très courtisé

Telles est-il le joueur que l’OL est allé observer ? Personne ne peut l’affirmer, mais vu le rendement des joueurs de Rudi Garcia à ce poste, cibler le Brésilien ne serait pas une utopie. En revanche, une information plus concrète a été publiée ce vendredi dans les colonnes d’O Jogo. Lyon a un oeil sur un autre latéral : Ricardo Esgaio. Agé de 26 ans, ce dernier évolue du côté droit au Sporting Braga, club qui a récemment vendu Francisco Trincão au Barça.

Latéral offensif, Esgaio a marqué 1 but et délivré 5 passes décisives en 18 matches de championnat portugais. Lié à Braga jusqu’en 2022, Esgaio a également attiré l’intérêt d’une autre écurie de Ligue 1 : Montpellier. Le journal lusitanien affirme que le profil d’Esgaio conviendrait très bien au 3-4-3 cher à Michel Der Zakarian, le joueur appréciant un positionnement offensif. Qui de Lyon ou de Montpellier remportera la bataille ?