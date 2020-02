Le FC Barcelone s’est imposé ce dimanche sur la pelouse du Betis (2-3, 23e journée de Liga). On retiendra les trois passes décisives de Lionel Messi, la prestation de qualité de Frenkie de Jong ou encore les montagnes russes de Nabil Fekir, buteur puis expulsé pour deux avertissements. Samuel Umtiti est également un des sujets de débats dans la presse espagnole ce lundi. Pourtant, au regard des statistiques, l’ancien Lyonnais a rendu une copie correcte, avec 101 ballons touchés, 90% de passes réussies, 9 passes longues réussies et 8 ballons récupérés.

Le défenseur central en prend malgré tout pour son grade dans les différents titres ibériques. « Lourd. Aligné axe droit, le Français a subi une pression asphyxiante. Il a eu du mal à ressortir proprement le ballon et a souffert lorsque le Barça attaquait. Trop tendre sur le but de Fekir, on l’a vu lourd et lent. Un manque de forme alarmant », écrit le quotidien sportif catalan Sport, lui attribuant un 3/10 et insistant quelques pages plus loin. « Umtiti est l’ombre du défenseur qui se proclamait champion du monde et a gagné une prolongation de contrat avec le FC Barcelone ».

« Lourd », « lent », « passif »...

Mundo Deportivo se veut un peu moins dur, même s’il souligne que près de 25% des passes réussies du Français étaient à destination de... Marc-André ter Stegen alors que Setién prône un jeu résolument tourné vers l’avant. « Passif. Légèrement mieux en seconde période, mais c’était assez facile. D’une passivité incroyable sur le but de Fekir, où il lui laisse trois mètres pour armer sa frappe. Unique circonstance atténuante : gaucher, il jouait à droite », explique le journal. De son côté, As évoque « les maladresses » de l’international tricolore (31 sélections, 4 buts), tandis qu’El Pais le trouve lui aussi « hors de forme ».

El Mundo résume le sentiment général. « Samuel Umtiti semble très loin de sa meilleure forme. L’ancien joueur de l’OL a enchaîné une erreur après l’autre en première période face au Betis. Il a multiplié la sensation de fragilité transmise par la défense azulgrana depuis le début de la saison », lance la publication généraliste. De quoi prêter à débat de l’autre côté des Pyrénées. « Umtiti ne peut pas être titulaire. Même si on nous dit qu’il va mieux, qu’il sait relancer et tout, le Français n’a pas le genou pour être titulaire dans la défense azulgrana », lâche David Sanchez dans son édito du jour pour Marca. À quelques semaines de l’Euro, Big Sam se serait bien passé d’une telle publicité...