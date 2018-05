Attendu, "le pasillo", soit la haie d’honneur accordée par une équipe adverse au Champion d’Espagne n’aura pas lieu entre le FC Barcelone et le Real Madrid ce dimanche (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Un non-respect de la tradition que Zinedine Zidane a expliqué en conférence de presse. Selon le technicien français, c’est le FC Barcelone qui a lancé les hostilités : « Après le Mondial des clubs, ils n’ont pas voulu faire cette haie d’honneur, rappelle le technicien français. Le prétexte est qu’ils ne participaient pas à la compétition. C’est un mensonge. Il faut gagner la Ligue des champions pour y participer. Et nous y sommes tous. » En décembre, Cristiano Ronaldo s’était d’ailleurs exprimé en faveur d’un pasillo suite au succès du Real au mondial des clubs.

En avril dernier, Zinedine Zidane avait mis le feu aux poudres en annonçant que les Merengues ne feront pas cet honneur aux Catalans : « Nous n’allons pas faire le pasillo, on est concentrés sur le match de demain, nous n’allons pas faire le pasillo. » Cet après-midi, il a malgré tout tenu à féliciter les Blaugranas pour leur saison : « Le plus important est que nous respectons ce que Barcelone a fait. Ils ont remporté le championnat, qui pour moi est le meilleur, le plus compliqué. » En conférence de presse d’avant-match, Ernesto Valverde a répondu à Zinédine Zidane concernant le thème de la haie d’honneur.

Le coach du FC Barcelone s’est montré neutre sur ce point à la veille d’un nouveau Clasico au Camp Nou. « Nous avons déjà beaucoup parlé de ça et nous l’allons plus y accorder d’importance. Cela n’a pas d’importance. Cela me va comme ça, je ne m’en soucie pas, » a-t-il déclaré, avant d’évoquer le pasillo réalisé par le Deportivo La Corogne, dimanche dernier, en précisant que les Galiciens ne sont pas les rivaux des Catalans. « Cela fait beaucoup de bruit. Il semble qu’un sondage doit être fait. Mais quand il y a tellement de bruit, parfois vous dites : ça suffit. Le Depor nous a fait le pasillo, mais nous ne sommes pas des rivaux directs. Je ne donne pas d’importance à ça. » Ambiance.