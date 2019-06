Le FC Barcelone a l’intention de frapper fort cet été. Après s’être offert Frenkie de Jong pour un montant environnant les 75 millions d’euros, le club catalan veut renforcer son secteur offensif. L’arrivée d’Antoine Griezmann semblait déjà actée, jusqu’à l’apparition de l’option Neymar... Et avec le possible retour du Brésilien, qui compte sur le soutien des cadres barcelonais, difficile de voir le Français débarquer à Barcelone... Ou du moins, c’est ce qu’on pensait.

Effectivement, selon Sport, le souhait du président Josep Maria Bartomeu est de recruter les deux hommes cet été. L’arrivée de Neymar pourrait notamment permettre de calmer un vestiaire qui ne voit pas forcément d’un bon œil celle d’Antoine Griezmann, en plus de permettre aux Barcelonais d’avoir un potentiel offensif monstrueux. Et Ernesto Valverde a déjà donné son feu vert pour cette double-arrivée, estimant être en mesure de gérer un vestiaire avec beaucoup de stars et d’égos.

Il va falloir vendre

Mais forcément, la question de l’argent va se poser. Le FC Barcelone peut-il débourser un montant colossal pour les deux joueurs, qui auront en plus des salaires très élevés ? Pour Sport, le club va devoir faire de la magie. Et ça passera par des départs. Le Barça espère effectivement récolter 200 millions d’euros - grâce à la vente de joueurs comme Samuel Umtiti, Philippe Coutinho et Ivan Rakitic - qui devraient lui permettre de mener à bien ces deux opérations.

Quant à la masse salariale du club, les départs de joueurs devraient libérer de l’espace, mais les deux stars devraient faire des sacrifices financiers pour revêtir la tunique blaugrana. Et ça tombe bien, aux dernières nouvelles Neymar est prêt à voir ses émoluments au rabais, et il se disait dans les médias espagnols que c’était aussi le cas d’Antoine Griezmann. L’opération s’annonce compliquée, mais le Barça veut y croire...

