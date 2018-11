Laissé en tribunes par Ernesto Valverde lors de la défaite du FC Barcelone face au Betis ce week-end (4-3), Ousmane Dembélé vit des moments compliqués en Catalogne. Pas forcément au niveau sportif, mais surtout à cause des informations publiées dans la presse locale qui font état de problèmes de comportement, à savoir des retards répétitifs et une hygiène de vie pas forcément idéale. Son agent Moussa Sissoko est monté au créneau dans l’émission Breaking Sport sur RMC Sport.

« Ousmane a 20 ans, joue à Barcelone, dans l’un des plus gros clubs du monde. Il fait un super début de saison en mettant six buts et deux passes décisives. Je ne comprends pas trop toutes les critiques aujourd’hui. On est conscients qu’il y a des choses à améliorer, c’est sûr. Il a 20 ans, c’est normal. Ousmane est très tranquille, il continue de bien bosser à Barcelone. Déjà ça n’avait pas commencé avec la gastro, toutes ces critiques me font bien rire, ça avait déjà commencé avec un soit-disant retard lors du rassemblement avant un match de Ligue des Champions contre l’Inter (le match disputé à Barcelone, NDLR). Je suis très surpris que des journaux très sérieux puissent reprendre de telles informations parce qu’Ousmane n’est pas arrivé en retard, son entraîneur Ernesto Valverde a bien confirmé que le fait qu’il n’ait pas été titulaire n’était pas dû à un retard », a-t-il d’abord lancé.

« Je suis très surpris qu’on puisse faire des polémiques aussi quand Ousmane est malade »

« Il y a aussi eu une polémique lors du match contre le Rayo Vallecano, où Ousmane égalise, l’équipe reprend le ballon très rapidement parce qu’elle est menée, et je ne suis pas sûr qu’à Barcelone on fête les buts quand on est mené. Je pense que l’équipe à ce moment là voulait vite récupérer le ballon pour vite engager et essayer de gagner le match. Concernant la gastro, c’est vrai, Ousmane était malade. Il n’avait pas dormi de la nuit, il était très fatigué, il a loupé l’entraînement du matin. Ce que le club nous a reproché c’est qu’il aurait dû prévenir un peu avant pour qu’un médecin puisse venir constater sa méforme chez lui, et il l’a fait en retard. Ousmane était malade, le club a confirmé qu’il avait bien une gastro. Il a loupé l’entraînement à cause de ça et je suis très surpris qu’on puisse faire des polémiques aussi quand Ousmane est malade », a ajouté l’agent.

Reste donc à voir si les explications du clan Dembélé seront suffisantes pour convaincre les Barcelonais, qui attendent encore que le Français justifie le lourd investissement réalisé par le Barça l’été dernier. Entre temps, le joueur formé au Stade Rennais va pouvoir se ressourcer avec ses partenaires de l’Equipe de France, et espérer revenir en forme pour la suite de la saison du club catalan, avec un gros choc face à l’Atlético de Madrid dès la fin de la trêve internationale...