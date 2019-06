Philippe Coutinho sort d’une saison compliquée avec le FC Barcelone. Le Brésilien n’a jamais réellement réussi à montrer son meilleur visage sous la tunique bleu et grenat, et son influence dans le jeu de l’équipe d’Ernesto Valverde a été plus que minime. Il est régulièrement pointé du doigt comme l’un des responsables de l’échec européen du champion d’Espagne, et des rumeurs concernant un départ apparaissent sans cesse dans la presse catalane. De retour au pays pour disputer la Copa América avec la Canarinha, l’ancien de Liverpool semble revivre avec un doublé face à la Bolivie.

Et pour lui, les critiques concernant son niveau de jeu en club sont mêmes justifiées. « Je n’ai pas grand chose à leur dire, si ce n’est que je les remercie pour le soutien qu’ils m’ont toujours apporté. Je suis passé par des moments difficiles, parce que sur le terrain je n’ai pas été au niveau qu’ils attendaient, mais le football est comme ça... Et je travaille dur pour m’améliorer », a ainsi lancé le joueur du FC Barcelone dans des déclarations rapportées par le quotidien Marca qui était sur place.

Reste à voir si cela sera suffisant pour convaincre les supporters du FC Barcelone et la presse catalane. Récemment, la Cadena SER expliquait même que l’ancien des Reds avait déjà demandé à sa direction un transfert cet été. L’arrivée d’Antoine Griezmann lui ferait peur notamment, mais les intentions du Barça à son sujet sont pour le moins floues. Des bonnes prestations à la Copa América pourraient le remettre dans le droit chemin, ou au moins faire grimper sa valeur qui avait considérablement chuté ces derniers mois.

