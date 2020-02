C’est le sujet qui fait le plus parler en Espagne en ce moment. La direction du FC Barcelone a fait appel à une boîte de communication pour améliorer, via de faux comptes et donc de faux avis/messages, l’image de Josep Maria Bartomeu sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, les comptes en question dénigraient ses adversaires politiques, d’anciens joueurs qui ont critiqué son mandat mais aussi des joueurs, parmi lesquels Messi et Piqué, qui seraient en froid avec une partie de la direction depuis quelque temps. Un scandale dévoilé par la Cadena SER, qui a apporté des preuves à l’appui.

« Le Barça n’a jamais engagé de service pour discréditer qui que ce soit. Ni un joueur, ni un ancien joueur, ni aucun politicien, entraîneur, président ou ancien président. C’est carrément faux. Nous nous défendrons si nécessaire dans ce dossier, par tous les moyens et devant tous ceux qui nous accusent de ces pratiques », s’est ainsi rapidement justifié Josep Maria Bartomeu, avant de se réunir avec les cadres du vestiaire pour leur donner sa version des faits. De quoi calmer l’incendie ? Pas vraiment si on se fie à la dernière sortie de Gerard Piqué sur les réseaux sociaux...

« Il faudra attendre de voir si c’est vrai ou pas »

Et Mundo Deportivo a réussi à interroger Lionel Messi à ce sujet mercredi soir. On rappelle que ce dernier s’en était pris il y a peu à Abidal, fatigué que la direction pointe du doigt le vestiaire pour justifier certaines décisions polémiques comme le renvoi de Valverde. « Ça m’a surpris, je n’étais pas ici et j’étais en voyage (il était à Dubaï, NDLR). Quand je suis arrivé j’ai appris tout ça. Le président nous a dit la même chose que ce qu’il a dit en public et en conférence de presse. La situation, ce qui s’était passé et je ne peux pas en dire beaucoup plus. Tout ce que vous savez, il nous l’a dit à nous les capitaines en privé », a lancé l’Argentin.

« En vérité je trouve ça bizarre qu’une chose comme ça arrive. Mais ils (les journalistes, NDLR) disaient aussi qu’il y aurait des preuves. Il faudra attendre de voir si c’est vrai ou pas. On ne peut pas dire grand chose, mais on doit attendre de voir ce qui se passera avec tout ça. Moi ça me semble vraiment quelque chose de bizarre », a conclu le numéro 10 catalan. Autant dire qu’il vaudrait mieux pour Bartomeu que cette histoire s’avère être un énorme malentendu, mais au vu des preuves déjà apportées par les journalistes espagnols et celles qui sortiront encore, il risque d’encore plus se mettre à dos son vestiaire...