Le climat est tendu à Barcelone. La Cadena SER a dévoilé une affaire qui fait scandale. Josep Maria Bartomeu aurait ainsi engagé une société qui publiait des messages de propagande en sa faveur sur les réseaux sociaux, afin d’améliorer son image et sa réputation. Mais surtout, cette boîte a publié de nombreux messages insultants ou moqueurs envers de nombreuses personnalités liées au Barça, à savoir des adversaires politiques, des anciens joueurs qui ont critiqué cette direction et même Lionel Messi et Gerard Piqué, qui seraient en froid avec la direction depuis quelques temps déjà.

Mardi soir, le président barcelonais s’est réuni avec les tauliers du vestiaire pour leur expliquer cette affaire, affirmant qu’il n’avait rien à voir avec tout ça. Et selon la Cadena COPE, ces derniers n’auraient pas été vraiment convaincus. La preuve avec ce tweet de Gerard Piqué qui s’en est pris à un journaliste réputé pour être proche de la direction du Barça. « Marionnette », a-t-il ainsi répondu à ce message qui défendait la direction, dénigrant la concurrence pour les prochaines élections de 2021. On rappelle que le défenseur avait déjà dénoncé l’utilisation des médias par sa direction, qu’il accuse de rejeter tous les problèmes du club sur les joueurs. Récemment, Lionel Messi avait aussi taclé Eric Abidal sur les réseaux sociaux. Bonne ambiance...