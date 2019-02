Le calendrier n’a pas forcément été clément avec le Real Madrid et le FC Barcelone, qui ont un mois plus que chargé devant eux, entre grosses affiches de championnat, huitièmes de finales de Ligue des Champions et demi-finales de Copa del Rey. Et les frères ennemis du football espagnol vont s’affronter à trois reprises dans les quatre prochaines semaines. Premier rendez-vous dès ce soir à 21h sur la pelouse du Camp Nou avec quelques incertitudes, côté catalan principalement.

Effectivement, un gros doute plane au-dessus du vestiaire catalan : Lionel Messi, bourreau madrilène, sera-t-il remis à temps ? C’est donc Ernesto Valverde qui va devoir trancher et prendre, ou non, des risques avec le joueur au vu des prochaines échéances importantes qui se profilent à l’horizon. Ousmane Dembélé est lui déjà forfait, n’étant pas dans le groupe des joueurs retenus par le coach barcelonais. On rappelle que lors de la victoire catalane 5-1 lors du premier duel de Liga, les Blaugranas avaient joué sans l’Argentin et le Français était entré en jeu en deuxième période.

Des doutes côté Barça

L’entraîneur du leader du championnat devrait donc composer avec Marc-André ter Stegen dans les cages ; l’Allemand n’étant habituellement pas utilisé en Coupe mais Jasper Cillessen s’est blessé. Nelson Semedo devrait être aligné sur le flanc droit, alors que Jordi Alba sera lui titulaire à gauche. Clément Lenglet et Gerard Piqué composeront la charnière. Au milieu, Sergio Busquets devrait être aligné derrière Arthur Melo et Ivan Rakitic. Devant, tout dépendra donc de Messi. S’il est remis, il accompagnera Luis Suarez devant, probablement avec Coutinho. Dans le cas contraire, Arturo Vidal devraient démarrer, modifiant le schéma de jeu, même si Carles Aleñá a lui aussi des options.

Côté merengue, il y a un peu moins d’incertitudes dans la mesure où Santiago Solari dispose de l’intégralité de son effectif. Dans les buts, on devrait donc retrouver Keylor Navas, comme c’est toujours le cas en Copa del Rey. Marcelo pourrait être préféré, pour une fois, au jeune Reguilon selon la presse madrilène, alors que Dani Carvajal sera son pendant à droite de la défense. Sergio Ramos et Raphaël Varane seront les deux défenseurs centraux choisis par l’Argentin. Casemiro, Kroos et Modric devraient composer l’entrejeu, même s’il existe la possibilité que Marcos Llorente soit préféré au Brésilien. Devant, Vinicius Junior et Karim Benzema seront là, mais il existe un doute sur le troisième homme : Gareth Bale ou Lucas Vazquez ? Réponse ce soir vers 20h...