Le FC Barcelone a entamé son dégraissage. Plusieurs joueurs pas forcément essentiels pour Ernesto Valverde, mais avec une forte valeur marchande, sont susceptibles de partir dans les prochains jours. Parmi eux, Philippe Coutinho, ou encore Ivan Rakitic, voire Samuel Umtiti et Rafinha. Les Catalans savent qu’ils vont devoir faire vite, puisque le marché anglais ferme ses portes jeudi, et c’est outre-Manche que les clubs ont le plus de pouvoir d’achat actuellement.

Et pour Coutinho, ça semble s’accélérer de façon considérable ces dernières heures. Plus tôt dans la journée, le quotidien l’Equipe dévoilait qu’Arsenal était proche de s’offrir le joueur de la Canarinha sous forme de prêt. De quoi boucler un mercato intéressant, notamment dans le secteur offensif, où sont arrivés des joueurs du calibre de Nicolas Pépé (Lille) et Dani Ceballos (Real Madrid). Une belle option pour se relancer pour le Brésilien également. Mais voilà qu’en cette soirée de mardi, différents médias démentent un départ vers l’Emirates Stadium.

Tottenham et le Barça négocient déjà

Le sérieux Guardian précise que, s’il y a bien eu des contacts avec l’entourage du Brésilien, la priorité de la formation entraînée par Unai Emery reste de recruter un défenseur central. Et Tottenham serait entré dans la course. C’est ce qu’affirme ESPN, qui ajoute qu’Arsenal ne serait pas sur le coup pour des raisons financières. En Espagne, on semble avoir les mêmes informations. La Cadena COPE explique que le Barça le propose un peu partout en Angleterre, mais que les Gunners ont écarté la possibilité de le recruter. Les Spurs eux seraient bien intéressés.

COUTINHO. El Barça negocia amb el Tottenham la cessió del jugador brasiler L'Arsenal, que també va rebre la proposta, descarta l'operació Més informació als blocs esportius de @Catinformacio https://t.co/gnWBT4Et9f pic.twitter.com/G8dtgYrucB — Catràdio Esports (@Catradioesports) August 6, 2019

Pour Catalunya Radio, les négociations entre les Blaugranas et le finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions ont déjà démarré, et il s’agirait bien d’un prêt. On rappelle que Mauricio Pochettino a déjà eu l’ancien des Reds sous ses ordres à l’Espanyol. Une chose est sûre, le grand jeu des chaises musicales a démarré, puisque son arrivée à Londres pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de nombreux autres joueurs, à commencer par Christian Eriksen, Gio Lo Celso ou Paul Pogba. Et ça devrait durer pendant encore 48h, jusqu’à la fin du mercato anglais...

