Avec le confinement et l’arrêt des compétitions, le football se trouvera sans doute un peu changé à son retour. Son économie aussi devra s’adapter. Il est fort probable que les transferts à plus de 100 M€ se feront très rares, voire n’existeront plus pour un petit moment. On devrait assister à un effet domino. Les gros clubs alimenteront moins les plus petits et ainsi de suite. C’est avec cette donnée que Monchi prépare le mercato du FC Séville. Réputé pour ses coups sur le marché des transferts, le directeur sportif andalou ne veut pas faire mentir sa réputation.

Il a constitué sa liste pour renforcer son club en vue de la saison prochaine. D’après ce que rapporte Marca, Monchi va encore aller faire son marché en Ligue 1 car pas moins de trois noms sont cités par le quotidien espagnol. Il y a tout d’abord Maxime Lopez. Le Marseillais plaît beaucoup aux Nervionenses depuis quelques temps, d’autant qu’il est en fin de contrat en juin 2021. Les dirigeants de l’OM ne seront peut-être pas en position de force pour négocier. Toujours dans l’optique de recruter malin et à moindre coût, le profil de Kurzawa (en fin de contrat cette saison) a été noté, même si celui-ci préférerait rejoindre le Barça.

Le FC Séville est toujours à fond sur la Ligue 1

Un nouveau joueur a fait son apparition, il s’agit du portier du Stade de Reims Predrag Rajković (24 ans). Excellent depuis son arrivée en France, le Serbe a tapé dans l’œil des recruteurs et pourrait rapporter un joli chèque aux Champenois. Visiblement, un portier est recherché pour la saison prochaine car Estadio Deportivo citait il y a plusieurs semaines le nom de Geronimo Rulli, prêté par la Real Sociedad à Montpellier cette saison. Au milieu de terrain cette fois, l’Angevin Baptiste Santamaria est également courtisé depuis un moment, comme pour mieux rappeler que la Ligue 1 est toujours un des terrains de chasse favoris du FC Séville et les réussites récentes sont encore nombreuses (Diego Carlos, Jules Koundé, moins Rony Lopes).

D’autres joueurs sont aussi visés comme Ivan Rakitic. Celui-ci aimerait bien revenir en Andalousie mais son salaire coûterait cher. Il viendrait remplacer numériquement un Ever Banega en fin de contrat. En manque de performances notables depuis plusieurs saisons maintenant à Arsenal, Héctor Bellerín pourrait revenir se relancer en Espagne. Le milieu de terrain de Benfica, Florentino plaît beaucoup seulement son transfert serait élevé. En cas de départ de Diego Carlos (cité du côté du Barça), le FC Séville lorgne Awaziem (autre ancien pensionnaire de Ligue 1 avec Nantes), qui est actuellement prêté par Porto à Leganés. Cela fait déjà une liste bien fournie.