Et si un nouveau Français débarquait au Barça ? L’hypothèse prend de l’épaisseur à mesure que les jours passent. En fin de contrat au PSG, qui ne semble pas très motivé à l’idée de le prolonger, Layvin Kurzawa (27 ans) est dans le viseur de l’écurie espagnole. Cette dernière désire renforcer le poste de latéral gauche où la doublure de Jordi Alba, Junior Firpo, ne donne pas satisfaction, et l’opportunité d’attirer un joueur international (13 sélections, 1 but) libre a fait son chemin.

Le dossier avance même puisque la presse catalane affirmait ce week-end que l’agent du Français (le célèbre Kia Joorabchian) avait rencontré les dirigeants blaugranas. Le courant est plutôt bien passé et le joueur serait même d’accord avec le statut de remplaçant. D’autres clubs sont aussi sur le coup et lui proposent un tout autre programme avec davantage de temps de jeu. On retrouve Naples, l’Inter, l’AC Milan, Arsenal et Chelsea. De quoi mettre un peu de doute dans la tête de Kurzawa.

Mais Sport indique ce mardi que le gaucher a fait son choix. Il donnera sa priorité au FC Barcelone si celui-ci venait à lui formuler une offre de contrat. Il devra attendre un peu pour voir une proposition car le confinement bloque pas mal de choses. La crise pourrait par exemple amener le PSG à réfléchir à peut-être prolonger le latéral, alors que l’économie du football s’avance vers un futur incertain.