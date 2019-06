Mais à quoi jouent donc Zinedine Zidane et le Real Madrid avec Dani Ceballos ? C’est la question que se posent bon nombre d’observateurs et de supporters de l’autre côté des Pyrénées. Condamné à l’ostracisme depuis le retour du tacticien français sur le banc du Santiago Bernabéu, l’Andalou retrouve des couleurs avec la sélection espoirs espagnole, dont il est le meneur de jeu aux côtés de Fabian Ruiz, lui aussi formé au Betis. Des prestations impressionnantes, prenant le jeu de l’équipe à son compte et affichant une créativité débordante, qui ont relancé le débat. Comment un joueur avec une telle qualité est-il aussi peu utilisé en club ?

« Si Dani Ceballos ne jouait pas au Real Madrid... Le Real Madrid le recruterait », pouvait-on lire cette semaine dans un édito du journal Marca. « Le Real Madrid a cette manie de regarder toujours à l’extérieur plutôt que de se concentrer sur ce qu’il a déjà », ajoute l’article. Une analyse que partagent beaucoup de fans de football en Espagne, tout comme ce sentiment d’injustice qui augmente au fur et à mesure que le milieu de terrain enchaîne les prestations XXL avec la Rojita. Installé dans l’axe du 4-3-3 de Luis de la Fuente, le joueur de 22 ans est probablement le meilleur joueur de cet Euro Espoirs, après une triste saison où il affiche 23 apparitions - dont seulement 13 titularisations - en championnat.

Un problème de concurrence ou un différend avec Zidane ?

Les places sont chères au Real Madrid, ce n’est un secret pour personne. Les deux places auxquelles pourrait prétendre Ceballos sont aujourd’hui occupées par de sacrés clients : Luka Modric et Toni Kroos. Sur le papier, difficile de déboulonner le Croate et l’Allemand. En revanche, les deux hommes ont eu quelques - beaucoup même - coups de moins bien cette saison, et Zinedine Zidane n’a pas forcément donné beaucoup d’opportunités à d’autres joueurs. Ceballos a vécu la même situation que Marcos Llorente par exemple, barré par Casemiro. Cette saison, seul Julen Lopetegui a semblé compter sur celui qui avait été au cœur d’un vrai feuilleton il y a deux ans, quand il était aussi convoité par le Barça et l’Atlético de Madrid.

Ceballos était-il simplement une victime d’un manque de rotations de Zinedine Zidane, ou il y avait-il quelque chose de plus profond ? Lorsque le Marseillais avait annoncé son départ, l’Andalou avait eu des propos un peu ambigus. « Moi je travaillais, j’essayais de l’obliger à me faire jouer, mais à un moment je voyais que c’était impossible. J’ai marqué deux buts à Vitoria (Alavés) et le match suivant j’ai joué une minute contre Dortmund. Quand les semaines passes et que tu ne te sens pas important, c’est plus difficile. Quand Kroos et Modric étaient blessés, il changeait le système pour faire jouer d’autres joueurs. Ça fait mal », avait-il confié en septembre. Depuis, il a tenté de tempérer ses propos qui n’auront probablement pas fait plaisir à Zidane.

Le Real Madrid se frotte déjà les mains

« Zinedine Zidane a été très clair avec moi depuis le début mais ce dont on a parlé restera entre lui et moi », expliquait-il en juin. Mais si on se fie aux informations de la presse espagnole, Zizou lui a bel et bien montré la porte dans un entretien individuel que le Français a eu avec chacun des joueurs indésirables de l’équipe. Il n’y a pas de problème. « Pas de problème. Moi aussi je ne voulais pas continuer de travailler avec vous », aurait répondu Ceballos selon AS, même s’il a ensuite démenti avoir tenu de tels propos sur son compte Twitter. Une chose est sûre en tout cas, les performances de l’Espagnol ne lui permettront visiblement pas de faire changer d’avis celui qui est toujours son entraîneur.

Un départ reste donc clairement d’actualité, et il fait partie de ces joueurs sur lesquels le Real Madrid compte pour renflouer les caisses. Les dirigeants merengues scrutent probablement de très près les prestations de leur joueur, dont la valeur marchande monte en flèche grâce à cet Euro Espoirs. Début juin, on parlait d’un montant de 40 millions d’euros pour le joueur qui a fait ses classes au Betis. Désormais, la presse espagnole confie que le Real Madrid n’écoutera aucune offre inférieure aux 50 millions d’euros. Tottenham, Liverpool et l’AC Milan feraient partie des écuries les plus intéressées par son profil. Dani Ceballos veut jouer - « je ne supporterai pas une troisième année sans temps de jeu, je veux jouer » - et nul doute qu’il sera une recrue de choix pour son futur club... Les Bleuets sont eux aussi prévenus...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10