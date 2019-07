« Hier, il y a eu une réunion à Madrid entre Oscar Grau et le directeur général de l’Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Martin pour commencer à parler de Griezmann ». Lorsque le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu prononçait ces quelques mots lors d’une conférence de presse organisée avant la présentation de Frenkie de Jong, il ne s’attendait probablement pas à déclencher une telle colère à Madrid... Immédiatement, l’Atlético de Madrid répliquait avec un communiqué incendiaire, à la fois contre le Barça mais aussi contre Antoine Griezmann, accusé d’avoir négocié avec les Catalans dans le dos de son club et à un moment décisif de la saison.

Tout indiquait pourtant que l’international tricolore allait rapidement devenir un joueur barcelonais, et on parlait d’une officialisation en début de semaine prochaine. Les deux clubs devaient trouver un accord, puisque le FC Barcelone comptait négocier avec l’Atlético afin de ne pas verser directement les 120 millions de la clause libératoire du joueur mais pouvoir régler ce montant en plusieurs échéances. Côté colchonero, on souhaite inclure Nelson Semedo dans l’opération, mais les dirigeants catalans ne semblent pas avoir envie de se séparer du Portugais...

Griezmann est attendu à l’entraînement demain

Mais surtout, Antoine Griezmann se retrouve maintenant dans une situation pour le moins compliquée. Alors qu’il se voyait déjà sous la tunique blaugrana, le Français a été prié par l’Atlético de revenir à l’entraînement dès ce dimanche. En position de force dans ce dossier, les Colchoneros veulent désormais sévir et le joueur retrouvera ses coéquipiers et Diego Simeone demain. Le cas contraire, il pourrait s’exposer à des sanctions... Cette situation met-elle en danger le départ du Français vers la Catalogne ?

Probablement pas, mais comme l’explique Marca, Grizi va partir de l’Atlético en ayant laissé une très mauvaise image, les négociations avec le Barça alors que le club s’apprêtait à affronter la Juventus étant très mal passées. En revanche, les négociations pourraient s’étendre sur une durée bien plus longue que ce qu’on avait prévu au début. Après avoir publié un tel communiqué, on voit mal l’Atlético céder facilement face au champion d’Espagne en titre. En attendant, Antoine Griezmann se retrouve dans une situation compliquée, étant de retour avec ceux qu’il pensait déjà être ses anciens coéquipiers, le temps que Colchoneros et Catalans trouvent un accord... S’il partira de l’Atleti par la petite porte, il rejoindra ensuite un vestiaire barcelonais qui en plus ne veut pas forcément de lui si on se fie à ce qui se dit en Espagne...

