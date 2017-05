Les déclarations de Griezmann quant à son avenir ont énormément fait parler en Espagne. « Sur une échelle de 1 à 10 ? Si 10, c’est fait (le transfert, ndlr) alors disons 6 », avait-il expliqué au sujet d’un possible départ à Manchester United, avant d’en remettre une couche le lendemain : « avec l’Atlético, on reste sur une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, on est proches, mais il nous manque quelque chose. Au club de voir ce qu’il faut faire. Ça dépendra des transferts. Je ne sais pas s’ils comprennent, mais tous les joueurs, vous les médias, ma famille, savent que j’aime le foot pour gagner des trophées. Pour vivre ces émotions fortes. Cette fois, je veux goûter à ça. Voir ce que ça fait ». Invité à l’antenne de RMC Sport, le président de l’Atlético Enrique Cerezo s’est exprimé à ce sujet.

« Je ne sais pas de quoi vous me parlez, je n’ai pas vu ni entendu les déclarations. Griezmann est un joueur de l’Atlético, il a un contrat, c’est la seule chose que je peux vous dire. Manchester United n’a pas fait d’approche. Mais ça ne m’étonne pas qu’Antoine fasse ces déclarations que vous me rapportez, tous les jours vous lui posez la même question depuis des mois, je pense qu’il est un peu énervé de répondre tout le temps à la même question. La situation est qu’il est un joueur de l’Atlético avec un contrat d’encore 3 ou 4 ans. Pour l’instant personne n’est venu proposer sa clause et je ne crois pas que des clubs le fassent », a-t-il expliqué.

Aucun contact avec Manchester United

Autant dire qu’Enrique Cerezo n’a a priori aucune envie de se défaire du numéro 7, du moins dans l’immédiat. « C’est un joueur de l’Atlético et il n’y a pour l’instant aucun élément pour que la situation change. Il ne m’a jamais dit vouloir partir. Les titres, il n’y a qu’une équipe qui les gagne dans une saison. Je crois que ce que la presse doit faire, c’est de le laisser tranquille, il est en vacances, il a eu une année remplie. Nous, sur les 7 dernières saisons, on a eu une trajectoire incroyable, avec 2 finales de LDC et 3 demis, parfois il ne faut pas juger un parcours en fonction du titre ou non, nous sommes très tranquilles et satisfaits, laissez-les tranquilles (les joueurs). Il est parti en vacances, je lui souhaite de bonnes vacances. Pour l’instant, il sera à l’Atlético vu qu’il a un contrat », a-t-il ajouté.

On rappelle qu’avec une clause de 100 millions d’euros et un contrat expirant en 2021, l’Atlético semble en position de force dans ce dossier, bien que les Red Devils ont clairement les moyens de faire sauter cette clause libératoire, comme ils l’ont récemment prouvé avec le transfert de Paul Pogba par exemple. Mais comme l’avait dit Antoine Griezmann dans son entretien à Quotidien, rendez-vous dans deux semaines pour savoir de quoi son avenir sera fait...