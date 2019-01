Le TFC peut s’en mordre les doigts. En décidant de ne pas signer son premier contrat professionnel avec Toulouse, Jean-Clair Todibo (19 ans) s’octroyait le droit de négocier avec les clubs de son choix pour son avenir. Titularisé à dix reprises (une réalisation) par Alain Casanova depuis août dernier, le défenseur central a impressionné les observateurs par sa faculté à s’adapter rapidement aux exigences du plus haut niveau. A tel point que les plus grosses écuries européennes se sont penchées sur son cas.

Ainsi, le FC Barcelone, Naples, la Juventus ou encore le Borussia Dortmund se livraient une rude bataille pour obtenir la signature de la pépite toulousaine. Et il faut croire que le FC Barcelone a su tirer son épingle du jeu pour convaincre l’intéressé et son entourage de rallier la Catalogne l’été prochain. Selon les informations de Sport, le Barça aurait en effet bouclé les derniers détails de l’opération. Todibo arriverait donc libre en juin prochain et parapherait un contrat de quatre ans avec les Blaugranas. Les dirigeants barcelonais auraient même défini la feuille de route pour gérer au mieux les premiers pas du natif de Cayenne.

Ainsi, le jeune joueur rejoindra directement l’équipe fanion pour participer à la pré-saison. Un point sera effectué fin août pour savoir ce qu’il adviendra du défenseur français. S’il parvient à s’imposer, il sera conservé. Dans le cas contraire, un prêt sera envisagé pour lui permettre de poursuivre sa progression. Les pensionnaires du Camp Nou se seraient rapidement décidés sur ce dossier face à la pression exercée par le Napoli et la Juventus notamment. Pour Jean-Clair Todibo, l’avenir s’annonce radieux mais loin de la Ligue 1...