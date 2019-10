Le 28 septembre dernier, Mundo Deportivo lâchait un pavé dans la mare. Quotidien réputé pour être proche du FC Barcelone, MD publiait un article dans lequel il chargeait publiquement le vestiaire culé. En clair, la bande de Lionel Messi était accusée d’exercer une influence trop importante auprès de sa direction. Gestion des entraînements, relations vis-à-vis des médias, primes réclamées à tout-va ou encore choix sur le mercato : les stars du Barça feraient la loi. Un article qui avait provoqué une vive réaction de la part d’un des mastodontes du vestiaire catalan, Gerard Piqué.

Bartomeu et Piqué se sont bien rencontrés

« Quand deux personnes ne veulent pas se fâcher, il n’y a pas de dispute. Nous devons être tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, ce ne sont pas seulement les joueurs, mais aussi les supporters et les membres de la direction. Nous connaissons le club. Nous savons quels sont les médias proches du club et qui écrit chaque article. Nous ne voulons pas nous fâcher. Nous avons l’intention de remporter des titres. J’espère que personne ne veut pas provoquer des conflits qui n’ont jamais existé. Nous devons être unis, sinon nous allons nous blesser nous-mêmes. » Des propos logiquement interprétés comme un tacle envoyé à l’encontre d’une direction également critiquée pour la gestion d’une pré-saison marquée par de nombreux voyages jugés peu propices pour une bonne préparation physique.

Depuis, une réunion entre Piqué et Josep Maria Bartomeu a été annoncée. Une situation peu commode qui n’a pas empêché les Blaugrana d’aligner trois succès de rang, toutes compétitions confondues. La victoire acquise hier soir face à l’Inter Milan (2-1) a d’ailleurs été l’occasion pour Lionel Messi de calmer le jeu. « Nous sommes bien. Le plus important, c’était de gagner. La victoire à Getafe était importante également. Il ne nous reste plus qu’à gagner contre Séville pour que ce genre de polémique ne se répète plus. Nous sommes sur le bon chemin, nous savons que nous traversons une période un peu compliquée. Mais c’est comme la plupart des autres équipes européennes. À cause des pré-saisons, et ce n’est pas une critique, nous n’avons pas un rythme d’entraînement. C’est compréhensible que le club doive organiser ces matches (de pré-saison). Tout le monde le fait et c’est nécessaire », a déclaré la Pulga en zone mixte.

Le Barça campe sur ses positions dans le dossier Neymar

Une volonté d’apaiser la situation également exprimée par le vice-président du club Jordi Cardoner au micro de Catalunya Radio. « Il y a eu une réunion entre Bartomeu et Piqué. Le problème a été réglé. Il n’y a pas de guerre. C’est le temps de la paix et du retour à la normale. On l’a vu au travers des résultats de l’équipe et de son caractère. Ils (Bartomeu et Piqué) ne se sont rien demandé entre eux. Ils sont restés plus de deux heures et demie ensemble. Ils ont parlé. Piqué est l’un des piliers de l’équipe. La responsabilité revient à la direction. Nous l’assumons et ça passe par une gestion des joueurs et des entraînements. Bien entendu, les joueurs ont de l’influence, comme dans toute entreprise. Tous ont un avis, surtout ceux qui sont ici depuis longtemps. Mais de là à dire qu’ils prennent les décisions, c’est totalement faux », a-t-il déclaré avant de revenir sur l’un des dossiers très chauds ayant marqué l’actualité récente du Barça : le cas Neymar.

Pour rappel, si la volonté du joueur du Paris Saint-Germain de revenir au Barça était bien réelle, de gros doutes ont existé sur le véritable désir du président Bartomeu de rapatrier un élément ayant quitté le Camp Nou par la petite porte en 2017. De quoi alimenter les spéculations sur le mécontentent du vestiaire catalan vis-à-vis de sa direction. En clair, les joueurs estimeraient que leur club n’a pas tout fait pour recruter Neymar, une star que la bande de Messi souhaitait voir revenir. Une théorie réfutée par Cardoner qui assure que si Neymar n’est pas venu, c’est surtout parce que le PSG ne voulait pas le vendre. « Les joueurs l’ont-ils réclamé ? Non. Le vestiaire veut toujours ce qu’il se fait de mieux. c’est évident que Neymar a une relation personnelle très bonne avec ses anciens coéquipiers, et c’est un grand joueur. Mais dire que la décision (de le recruter) revenait au vestiaire… Ils font des propositions, ont des désirs, mais c’est la direction qui étudie la viabilité économique d’une opération et c’est elle qui prend la décision. Pour acheter quelqu’un, il faut qu’il y ait une volonté de vendre (de la part du PSG dans ce cas précis). Or, cette volonté est nulle et ils n’ont pas une obligation économique de le vendre ». C’est dit.

