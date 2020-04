Le FC Barcelone est encore au cœur de l’actualité en Espagne. Si on parle beaucoup de mercato, avec Lautaro Martinez en objectif prioritaire et la piste Neymar qui revient sans cesse, le club traverse une nouvelle crise institutionnelle qui a poussé plusieurs dirigeants à démissionner. Ces derniers n’ont ensuite pas hésité à s’en prendre publiquement au président Josep Maria Bartomeu. Mais en coulisses, on n’oublie pas que l’effectif de Quique Setién reste pour l’instant assez limité, du moins quantitativement, et qu’il va y avoir du boulot lors du prochain mercato.

C’est le cas dans le secteur défensif, où il risque d’y avoir du changement. L’avenir de Jean-Clair Todibo est encore flou, puisque si le Français brille à Schalke 04 au point d’avoir été élu joueur du mois de février, le club allemand risque de ne pas pouvoir lever l’option d’achat. Samuel Umtiti lui est clairement annoncé partant, avec des touches en Angleterre. Tout porte à croire que le FC Barcelone va recruter un défenseur central cet été, d’autant plus que Gerard Piqué n’est plus tout jeune...

Le Barça va devoir trouver des solutions pour faire baisser le prix

Et selon les informations du quotidien Sport, Eric Abidal et ses équipes savent déjà qui ils souhaitent recruter pour leur charnière centrale. D’après la publication catalane, Diego Carlos, l’ancien défenseur du FC Nantes, aujourd’hui à Séville, serait tout simplement « l’élu ». Sa clause libératoire est fixée à 75 millions d’euros et le champion d’Espagne ne serait pas disposé à dépenser autant pour s’attacher les services du joueur de 27 ans, auteur de 31 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Le FC Barcelone va donc tenter d’inclure des joueurs dans l’opération, à l’image d’Ivan Rakitic, qui souhaiterait revenir en Andalousie. Arrivé l’été dernier en Espagne contre 15 millions d’euros, le défenseur brésilien s’est tout de suite fait une place dans l’équipe de Julen Lopetegui et est vite devenu une référence à ce poste en Liga. Monchi risque donc de faire une nouvelle vente intéressante sur le plan financier...