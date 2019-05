Le FC Barcelone est toujours à la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine. De nombreuses pistes défilent jour après jour, et l’une d’entre elles s’est envolée. Effectivement, Luka Jovic devrait s’engager avec l’ennemi juré du club blaugrana, le Real Madrid, pour un montant de 60 millions d’euros. Le joueur de l’Eintracht Francfort ne semblait cependant pas forcément être la priorité des dirigeants catalans, qui ont toujours un objectif prioritaire en tête...

Et cet objectif n’est autre qu’Antoine Griezmann. Il correspond toujours au profil que souhaitent s’offrir Pep Segura, le manager général du club, et Eric Abidal, le secrétaire technique. C’est ce qu’affirme Mundo Deportivo dans son édition de samedi. Sa clause libératoire sera de 120 millions d’euros en juillet prochain, et si le Français était prêt à faire quelques sacrifices d’un point de vue salarial, le demi-finaliste de la Ligue des Champions reviendrait à la charge....

Un échange avec Arsenal pour Alexandre Lacazette ?

Mais s’il est la priorité, le Colchonero n’est pas le seul nom étudié par la direction sportive du champion d’Espagne. Alexandre Lacazette est effectivement une des options étudiées par le Barça, Eric Abidal connaissant le joueur à merveille, en plus d’être proche de celui-ci. Le média espagnol explique que le Français pourrait coûter entre 65 et 70 millions d’euros, mais que le Barça pourrait faire baisser le prix de l’opération en incluant des joueurs.

André Gomes, qui réalise une bonne saison en prêt à Everton, et Samuel Umtiti seraient ainsi des joueurs qui plairaient à Unai Emery. Pour l’instant, aucune négociation n’a encore eu lieu entre les deux parties, et les Gunners n’auraient aucune intention de se défaire de celui qui vient d’être élu meilleur joueur de la saison du côté de l’Emirates. Mais le Barça a des arguments pour faire plier le club londonien...