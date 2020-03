La deuxième partie de saison du FC Barcelone est, comme pour tous les clubs européens, complètement bouleversée par l’épidémie de coronavirus. Dans ces conditions, difficile de préparer l’avenir, puisqu’on ne sait pas encore comment terminera la saison. Mais du côté du Barça, on a tout de même déjà une ligne directrice assez claire pour le mercato prochain : se séparer des joueurs indésirables pour remplir les caisses et renouveler l’effectif, avec Lautaro Martinez et Neymar comme objectifs principaux.

Ainsi, Samuel Umtiti sera sur le marché, le club voulant visiblement continuer de miser sur le duo Piqué-Lenglet en défense, cherchant un défenseur central moins coûteux pour remplacer le joueur formé à l’OL. Et il pourrait bien ne pas être le seul Français à devoir faire ses valises, puisque selon les informations du quotidien AS, le FC Barcelone souhaite aussi se défaire d’Ousmane Dembélé, qui n’a convaincu personne alors que sa troisième saison en Catalogne est déjà bien entamée, et qui ne refoulera pas les pelouses avant le mois d’août suite à une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite.

Le Barça avait prévenu Dembélé cet été

Entre pépins physiques, problèmes d’hygiène de vie et prestations irrégulières, l’ancien du Stade Rennais n’a pas justifié les presque 120 millions d’euros déboursés par le Barça pour le recruter, lui qui devait notamment contribuer au remplacement de Neymar, parti au Paris Saint-Germain quelques semaines plus tôt. Le journal explique tout simplement que le crédit du joueur auprès de son club est épuisé, et que les Barcelonais lui avaient déjà fait l’été dernier qu’il était face à sa dernière opportunité.

L’état-major catalan attendait ainsi de lui qu’il s’améliore sur le terrain, qu’il soit moins blessé et améliore ses habitudes en dehors des terrains, ce qui n’a pas été fait. Le média dévoile une statistique dévastatrice : depuis son arrivée il n’a joué que 30% des minutes disputées par le FC Barcelone ! Le Barça estime que le fait de le garder une saison supplémentaire lui ôterait toute crédibilité, et souhaite donc le vendre. Si le Français ne trouvait pas preneur, le champion d’Espagne en titre serait même prêt à le laisser filer sous forme de prêt. Il est donc possible qu’Ousmane Dembélé ne porte plus jamais le maillot du Barça...