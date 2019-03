Cet été, le Paris Saint-Germain va jouer gros sur le mercato. Outre quelques ventes possibles, un numéro 6 qui doit arriver depuis quelque temps maintenant, le club de la capitale, va devoir faire face à quelques assauts concernant Neymar et Kylian Mbappé. Évidemment, le père du Brésilien a annoncé que son fils allait probablement prolonger son contrat et le Tricolore, lui, a annoncé qu’il resterait au moins une année de plus avant de peut-être voir ailleurs.

Le Real Madrid, qui va disposer d’environ 500 millions d’euros pour le mercato estival et qui a vu le retour de Zinedine Zidane, est cité comme possible accueillant des deux joueurs précédemment cités, surtout le Français, même s’il est annoncé que la Casa Blanca bougera pas une oreille sur ces dossiers. Le Paris SG semble en douter puisque si on en croit les informations du média espagnol El Mundo, il fait tout pour convaincre sa pépite française de rester.

Un salaire à 40 millions d’euros ?

D’après le journal espagnol, les dirigeants franciliens seront prêts à proposer un nouveau salaire « anti-Real » absolument stratosphérique pour convaincre le natif de Bondy de ne pas s’en aller alors que le club de la capitale hexagonale a été éliminé pour la troisième saison d’affilée au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG se baserait ainsi sur quasiment les mêmes chiffres que le contrat de Lionel Messi au FC Barcelone.

Dans ce nouveau contrat, Kylian Mbappé toucherait une somme qui avoisinerait les 40 millions d’euros par saison. Une somme absolument hallucinante qui, soyons honnêtes, pourrait poser beaucoup de problèmes vis-à-vis de l’UEFA et de son fair-play financier. Quoi qu’il en soit, du côté de Madrid on imagine bien que c’est ce qui va se produire dans les semaines qui viennent et alors, ni le charisme de Zinedine Zidane, ni l’aura du club madrilène ne pourra changer la donne.