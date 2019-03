Ce matin, au lendemain de la belle victoire de l’équipe de France face à l’Islande (4-0), les médias espagnols n’ont pas perdu une miette du festival de Kylian Mbappé (20 ans). Il faut dire que le Français a fait les gros titres de la presse ibérique hier, depuis que France Football a annoncé que le Real Madrid serait prêt à offrir pas moins de 280 M€ pour le joueur du Paris Saint-Germain. Auteur d’un but et de deux passes décisives, dont une du talon pour Griezmann, le numéro 10 tricolore a régalé les Espagnols.

Et si la Casa Blanca a fait savoir entre temps qu’elle n’avait pas bougé la moindre oreille pour Mbappé (et qu’elle ne compterait rien faire tout court), l’ancien Monégasque est sur toutes les lèvres. S’agit-il d’une stratégie de Florentino Pérez destinée à calmer le jeu pour oeuvrer tranquillement en coulisse ? Ou bien Madrid a-t-il d’ores et déjà jeté l’éponge face à un élément blindé par le Paris SG ? De nouvelles indications ont été apportées dans la nuit.

Un accord avec les parents Mbappé ?

Si l’on en croit l’émission El Transistor diffusée sur les ondes de la radio Onda Cero, la première hypothèse serait en effet privilégiée. D’après le média espagnol, recruter Mbappé est jugé comme pratiquement impossible aujourd’hui par les têtes pensantes de la Casa Blanca. Le Real Madrid continue de nier fermement toutes les informations de France Football, surtout pour ne pas exaspérer le PSG. Mais ce n’est pas tout. Car si les Merengues, qui avaient déjà raté le coche en 2017, seraient disposés à laisser le PSG tranquille cet été, ce n’est pas de manière innocente.

Chez les Merengues, les décideurs ont bien vu par le passé que, quand Nasser Al-Khelaïfi décide de retenir un de ses joueurs, il est difficile de les lui prendre. Ce fut le cas de Thiago Silva, Marquinhos ou encore Marco Verratti quand ces derniers étaient courtisés par le FC Barcelone. Le but du Real Madrid serait donc d’avancer ses pions pour Mbappé en pensant à l’avenir. Ainsi, le média espagnol annonce que le géant merengue aurait un accord avec les parents de Mbappé pour que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne prolonge pas avec le PSG. Pour rappel, le Français est lié aux Rouge-et-Bleu jusqu’en 2022.