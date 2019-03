« Si j’entraînais un club, je ne penserais même pas à Kylian Mbappé, parce qu’il est invendable, inaccessible. Si quelqu’un veut se risquer à l’acheter, bonne chance ! » Interrogé hier par Canal+, José Mourinho ne voyait pas comment un club, aussi puissant soit-il, pouvait se permettre d’acheter Kylian Mbappé (20 ans). Mais les conseils du Special One, le Real Madrid n’en a que faire. Courtisan déclaré du jeune international tricolore, dont l’attirance pour le Real est connue, le club merengue le veut. A tout prix.

Pour faire revenir Zinedine Zidane à la Casa Blanca, Florentino Pérez a sans doute promis à l’entraîneur français un mercato estival XXL. Plutôt discret ces derniers temps, même après le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid va envoyer du lourd l’été prochain. Et si plusieurs noms offensifs ont déjà été évoqués (Eden Hazard ou plus récemment Sadio Mané), celui dont rêve Florentino Pérez se nomme Kylian Mbappé. D’ailleurs, il ne lui a pas fallu bien longtemps avant de lancer officiellement le feuilleton.

100 M€ de plus-value en vue pour le PSG ?

Quelques instants après la conférence de presse de présentation de Zidane, Pérez s’était permis de lâcher une petite blague à ce sujet. « Il (Zinedine Zidane, ndlr) est Français, il pourrait faire quelque chose avec Mbappé... [...] Neymar ou Mbappé ? Les deux ! » A l’heure où les dirigeants de club évitent d’évoquer un éventuel intérêt pour un joueur d’une équipe adverse, le retour de ZZ à Madrid a visiblement mis Pérez dans un certain état d’euphorie. Quelques jours plus tard, Zinedine Zidane n’avait pas échappé non plus aux questions sur la possible venue du Français. Mais cette fois-ci, le Marseillais s’était montré plus sobre que son président. Il n’empêche que le PSG doit s’attendre à une offensive de taille de la part des triples champions d’Europe en titre.

En effet, même si Kylian Mbappé a publiquement indiqué que le temps d’aller voir ailleurs n’était pas encore venu, France Football révèle que Paris va devoir s’accrocher. Une offre de l’ordre de 280 M€ serait en effet en préparation du côté de la avenida Concha Espina. Un chèque exceptionnel qui ferait de Mbappé le joueur le plus cher de l’histoire (devant Neymar et ses 222 M€) et permettrait au PSG de réaliser une plus-value de 100 M€ deux ans après avoir arraché le natif de Bondy à l’AS Monaco en échange de 180 M€. Suffisant pour faire vaciller les dirigeants parisiens ? Affaire à suivre.