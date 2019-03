« Il (Zinedine Zidane, NDLR) est Français, il pourrait faire quelque chose avec Mbappé... [...] Neymar ou Mbappé ? Les deux ! », avait lancé très malicieusement Florentino Pérez lors de la présentation de Zinedine Zidane à la presse lundi. Une sortie loin d’être anodine de la part du président du Real Madrid et qui a régalé les médias français et espagnols. Alors forcément à la veille de la rencontre entre le Celta Vigo et le Real Madrid, il a été question de ce match, mais aussi, et surtout, dm cette fameuse question. « Est-ce que je pourrais le convaincre ? Non... Et vous savez de toute façon que je ne vais pas parler d’un joueur qui ne m’appartient pas. La saison est en jeu. Nous connaissons la qualité de Neymar et de Mbappé, mais cela dit, ce qui m’intéresse et ce que j’ai dans la tête, c’est le match de demain. »

A en croire une partie de la presse espagnole, la priorité Merengue s’appelle bien plus Kylian Mbappé que Neymar. Si l’attaquant français du PSG, qui a toujours apprécié le club merengue depuis sa plus tendre enfance, a expliqué dimanche qu’il comptait quoi qu’il arrive rester à Paris la saison prochaine, la machine médiatique du mercato est déjà prête à s’emballer pour le plus grand plaisir des journalistes espagnols qui ont relancé le technicien français sur le cas Mbappé. « Comme pour tous les bons joueurs, j’en serais ravi (d’entraîner Kylian Mbappé ). Est-ce que je vais demander au président de le recruter ? Non, moi je ne vais rien demander, car ce n’est pas le moment de parler de ça. »

Les journalistes ont tout tenté auprès de Zidane pour Mbappé

En fin de conférence de presse, un journaliste français a également tenté sa chance sur le dossier Mbappé. Mais comme pour ses deux collègues espagnols, celui-ci n’a guère plus eu de chances et sa réponse a été pour le moins laconique. « Je pense que vous n’allez pas être content de ma réponse. Même si vous avez mis beaucoup d’envie dans votre question, vous connaissez déjà ma réponse. Le plus important pour moi, c’est le match de demain et après, on aura le temps de penser au reste. Je ne suis pas là pour faire des croix ou mettre des ronds, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour bien finir la saison avec mes joueurs. »

Très détendu, Zinedine Zidane n’aspire qu’à une seule chose, remobiliser ses troupes et bien terminer la saison. S’il n’en dira pas plus sur ses intentions pour Kylian Mbappé et le prochain mercato estival du Real Madrid, nul doute qu’il est déjà au travail. Pour en connaître les détails, il faudra repasser…