Cette fois, le Paris Saint-Germain pourrait mettre bien plus de temps pour se relever de son deuxième fiasco européen. Une nouvelle fois éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a cette fois-ci flanché face à une équipe de Manchester United nettement moins redoutable qu’un FC Barcelone ou qu’un Real Madrid. Un gros couac source du retour sur la table du plat principal et de sa question : à quelle sauce sera mangé le PSG l’été prochain ? En clair, est-ce qu’il faut craindre ou non un exode massif des stars franciliennes.

Une question à laquelle nos confrères ibériques n’ont pas tardé à tenter de donner des réponses. En Espagne, cette débâcle parisienne couplée à la fin de règne européen du Real Madrid a logiquement replacé Neymar et Kylian Mbappé au coeur des rumeurs. Courtisan déclaré des deux Rouge-et-Bleu, le club merengue veut reconstruire une équipe et surtout recruter un digne successeur à Cristiano Ronaldo. Paris saura-t-il résister aux assauts madrilènes qui promettent d’être incessants à partir des prochaines semaines ? Dans un entretien accordé avant la triste soirée de mercredi dernier, Kylian Mbappé a dévoilé ses plans à court terme concernant son avenir.

Mbappé n’a pas prévu d’aller voir ailleurs...

« On m’a toujours dit qu’il fallait être roi dans son pays avant de songer à aller ailleurs. Pour marquer son sport. Le Paris-Saint-Germain est clairement le meilleur choix pour moi. Je n’ai pas encore régné comme un roi avec un club français. Nous y travaillons avec abnégation, nous avons des objectifs clairs avec le PSG et nous essayons de mettre tous les atouts de notre côté pour y parvenir, mais nous ne pouvons pas prédire l’avenir. Il n’est pas encore l’heure, pour moi, d’aller voir ailleurs », a-t-il confié dans une longue interview accordée au magazine Sport &Style à paraître demain.

Désireux d’être prophète en son pays avant de regarder vers l’étranger, Mbappé a bien écouté les conseils de Luis Ferrer. Dirigeant du PSG, l’Argentin avait en effet récemment confié qu’il avait persuadé le natif de Bondy de snober le Real Madrid pour venir à Paris avec cet argument. Depuis, la déroute face à MU est passée par là. Kylian Mbappé changera-t-il ses plans ou tiendra-t-il parole ? Dans un monde du football où tout peut changer en très peu de temps, le suspens reste entier.