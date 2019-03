Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas réussi à passer le stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ce, pour la troisième année consécutive. Malgré une victoire probante à Old Trafford par deux buts à zéro, les Parisiens se sont inclinés au Parc des Princes contre une équipe très remaniée de Manchester United (1-3). Cette fois, on se demande ce qui va changer dans les semaines - ou mois - à venir et surtout, si quelque chose va changer.

Ce qu’on sait déjà, c’est que le PSG a perdu de l’argent. Même s’il a gagné près de 20 M€ de plus que l’année passée pour sa participation en huitièmes de finale (80 M€ contre 62 en 2018), le club parisien visait, selon RMC Sport, une place en quart pour compenser une perte d’argent sur le sponsoring. C’est donc raté. Mais ça ne s’arrête pas là. On peut aussi se poser la question de qui est en position de force entre Nike et le club de la capitale pour la revalorisation du contrat liant les deux parties. Avec cette élimination, la question se pose.

Du côté du sportif, l’heure est aussi aux interrogations. Tout d’abord chez les dirigeants. Nasser Al-Khelaïfi, bras droit de l’Émir du Qatar, tiendra-t-il une nouvelle fois le choc ? La question viendra forcément un jour sur la table. Antero Henrique, en guerre ouverte avec Thomas Tuchel, résistera-t-il lui aussi à la tempête ? Enfin l’entraîneur allemand pourrait-il être sur la sellette ? Pourrait-il quitter de lui-même la formation francilienne ou être limogé ? Cela ne va pas dans le sens de ce que dit Nasser Al-Khelaïfi.

Les médias espagnols évoquent déjà des velléités de départ de Neymar et Mbappé

« Je fais confiance au coach, lui, il va prendre sa décision, s’il change ou s’il ne change pas. Ce n’est pas après ce match qu’on va être dans l’action maintenant. On veut prendre des décisions la tête froide, ce n’est pas le moment maintenant de prendre des décisions, ce n’est pas le moment de parler de cela. On veut se calmer, on veut analyser ce qu’on a fait et voir ce que le coach veut, c’est très important, on a confiance en lui, après, c’est le foot », a avancé le décideur principal du Paris SG.

Du côté des joueurs, on pourrait vivre de grands mouvements cet été. Bien entendu, les médias espagnols se sont déjà emparés du sujet Neymar et Mbappé. Pour les Ibériques, les joueurs pourraient demander à partir de France et pourquoi pas rejoindre le Real Madrid qui rêve d’eux ? Thilo Kehrer paiera-t-il ses erreurs ? Quid de Buffon, qui devrait prolonger, mais qui n’a pas été rassurant ce mercredi ? Les semaines à venir s’annoncent chaudes à Paris.