Le PSG aussi sur Hudson-Odoi ?

En Angleterre, Callum Hudson-Odoi (Chelsea) est annoncé comme la prochaine star du mercato. Selon le Mirror, tous les cadors européens suivent la pépite anglaise de Chelsea. Le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus et même le Paris Saint-Germain ! « C’est ton choix », titre le tabloïd anglais en s’adressant au joueur de 18 ans. Dortmund et le Bayern ont déjà tenté le coup cet hiver, mais Chelsea avait refusé les plusieurs offres des clubs allemands.

Wan-Bissaka, Rice et Sancho pour Ole

Dans le Sun du jour, les cracks anglais font également les gros titres, avec Aaron Wan-Bissaka (21 ans, Crystal Palace), Declan Rice (20 ans, West Ham United et Jadon Sancho (19 ans, Borussia Dortmund). Les trois pépites des Three Lions sont annoncées dans le viseur de Manchester United pour l’été prochain, si Ole Gunnar Solskjær reste l’entraîneur. Le coach norvégien avait en effet signé pour partir en fin de saison, mais pourrait rester plus longtemps que prévu...

Zidane, 500 M€ à dépenser

Hier, Lucas Hernandez a signé officiellement au Bayern Munich pour y jouer la saison prochaine. Il faut croire que le mercato d’été débute en mars cette année. C’est ce qu’a compris aussi le journal L’Équipe qui consacre son édition du jour au prochain mercato du Real Madrid avec un budget de 500 millions d’euros selon les informations du média français. Le quotidien qui annonce que les trois cibles prioritaires de Zinedine Zidane sont Eden Hazard, Kylian Mbappé et Paul Pogba. Sans oublier d’ajouter les noms de Matthijs de Ligt et Adrien Rabiot sur la short-list.