Depuis quelques jours maintenant, la France est l’arrêt et sa population en confinement pour au moins deux semaines. Le gouvernement français a donc emboîté le pas de ses collègues italiens et espagnols. Par conséquent, les habitants de ces pays sont obligés, pour leur bien, de rester à leur domicile. Les joueurs de football professionnel sont aussi concernés bien évidemment et ils ont décidé de lancer un challenge, consistant à jongler de chez eux avec du papier toilette.

Sauf que Marco Asensio, le jeune joueur du Real Madrid, entendait lancer un nouveau défi. On a pu le voir jongler avec ses chaussures à crampons, sur de l’herbe devant une piscine. Il a ensuite décidé d’envoyer la balle contre le mur au-dessus de l’eau de sa piscine à de nombreuse reprises, faisant admirer sa qualité technique. Premièrement, ce ne sera pas évident à faire pour tout le monde puisque chacun ne possède pas de jardin avec piscine. Mais c’est le deuxième point qui pose problème.

Selon les informations d’El Confidencial, son club, le Real Madrid, était fou de rage après avoir vu cette vidéo. En effet, Asensio continue de se remettre de sa rupture des ligaments croisés et le staff a jugé inconscient ce qu’a fait Asensio. En effet, ils considèrent que le fait d’avoir utilisé ces chaussures sur de la pelouse et surtout sur la dalle devant sa piscine, qui peut être glissante, est un véritable danger pour son genou déjà affaibli par la grosse blessure qu’il a subie il y a quelques mois. Il aurait peut-être mieux fait d’éviter ça...