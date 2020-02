Le Real Madrid est dans la semaine la plus décisive de sa saison, pour l’instant du moins. Les hommes de Zinedine Zidane ont mal lancé leur huitième de finale face à Manchester City en s’inclinant 2-1 à la maison contre l’équipe de Pep Guardiola. Face au FC Barcelone dimanche soir, les Merengues auront l’occasion de se rattraper, en battant l’ennemi juré et en reprenant la première place de Liga... ou de s’enfoncer dans une petite crise en cas de défaite.

Et comme l’explique Marca, du côté de Madrid, on a fait un constat assez clair : il y a un problème énorme à la finition, et donc un déficit de buts. Karim Benzema est ainsi pointé du doigt, lui qui traverse un moment compliqué, alors que Luka Jovic n’a pratiquement pas eu d’opportunités. Selon le journal, le club a déjà lancé les manœuvres pour recruter un attaquant de pointe lors du mercato estival.

Erling Braut Håland, le préféré

Trois noms sont sur les tablettes des Merengues : Lautaro Martinez, Timo Werner et Erling Braut Håland, qu’on ne présente plus à ce stade de la saison. Et c’est le Norvégien qui serait en pole position dans les bureaux du Real Madrid. La direction du club de la capitale espagnole mise sur son excellente relation avec ses homologues du Borussia Dortmund pour attirer le géant dans ses rangs, alors que la relation avec son agent Mino Raiola se serait aussi bien améliorée.

Quant à l’Argentin de l’Inter, un problème majeur existe : il est extra-communautaire, comme d’autres nombreux joueurs de l’effectif. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid devra mettre la main à la poche quel que soit son choix final, d’autant plus que la clause de 75 millions d’euros d’Håland ne sera valable qu’à partir de 2021 et les Madrilènes n’ont pas l’intention d’attendre. Et comme le précise le média ibérique en toute fin d’article, on n’a clairement pas oublié Kylian Mbappé dans les bureaux des Blancos...