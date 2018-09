Après avoir laissé échapper un premier trophée contre l’Atlético de Madrid lors de la Supercoupe d’Europe (2-4 après prolongation), le Real Madrid s’était rapidement repris en championnat d’Espagne. En trois journées, la Casa Blanca a fait le plein en s’imposant à chaque fois. Et après la trêve internationale, le champion d’Europe défiait l’Athletic Bilbao à San Mamés ce samedi dans le cadre de la 4e levée de Liga. Pour cette rencontre, Julen Lopetegui mettait en place un 4-3-3 avec les Français Varane en défense et Benzema à la pointe de l’attaque. Côté basque, Eduardo Berizzo optait pour un 4-2-3-1 avec le très rapide Williams devant.

Auteur de deux matches nuls sur cette pelouse l’année dernière, le Real Madrid créait rapidement le danger aujourd’hui. Depuis le couloir droit, Bale servait Asensio devant la surface qui lançait directement Modric devant lui. L’international croate voyait sa frappe être déviée par Alvarez (2e). Les locaux répondaient derrière par l’intermédiaire de Williams mais sa frappe était trop croisée (14e). Les hommes de Julen Loptegui, juste après cet avertissement, se procuraient deux occasions. Benzema ne cadrait pas sa tentative (18e), tandis que Bale butait sur Simon alors qu’un hors-jeu était signalé (20e). Mais les joueurs d’Eduardo Berizzo ne se laissaient pas faire et l’ancien Parisien Berchiche tirait deux fois de suite sur Courtois (23e). Finalement, l’Athletic Bilbao ouvrait la marque après la demi-heure de jeu.

Isco, le joker décisif

Auteur d’une belle percée, Susaeta centrait fort devant le but pour Williams qui s’emmêlait les pinceaux pour pousser le ballon au fond des filets. Muniain, également présent, lui chipait finalement le but (32e, 1-0). Transcendés, les Rojiblancos marquaient même un deuxième but juste derrière mais Raul Garcia était en position de hors-jeu sur le coup franc de Muniain (36e). Finalement, les locaux revenaient aux vestiaires avec cette courte avance (1-0). À la pause, Julen Lopetegui lançait Casemiro à la place de Ceballos pour densifier son entrejeu. Et la première occasion du deuxième acte n’arrivait qu’à l’heure de jeu. Bale se chargeait d’un coup franc bien placé mais Simon s’imposait. Le gardien de l’Athletic relâchait cependant le ballon devant Ramos qui arrivait lancé mais Simon sortait une nouvelle parade. Un double arrêt très important (60e).

Voyant son équipe toujours à la recherche d’un but, Julen Lopetegui faisait entrer en jeu Isco à la place de Modric. Un choix payant de la part de l’entraîneur espagnol. Servi dans la profondeur par Kroos sur une belle ouverture, Bale levait la tête et déposait le ballon sur Isco qui marquait de la tête (64e, 1-1). Mais les Merengues voulaient encore plus et poussaient pour passer devant au tableau d’affichage. Après une tentative au-dessus de Bale (67e), Simon sortait dans les pieds d’Asensio. Le ballon revenait directement sur Benzema mais l’attaquant français ne trouvait pas le cadre (68e). L’Athletic réagissait derrière et Susaeta voyait sa frappe être repoussée par Carvajal dans la surface (71e). En fin de partie, les Merengues amorçaient une dernière offensive mais Benzema ne voyait pas Isco dans son dos pour lui laisser le ballon (90e). L’Athletic Bilbao et le Real Madrid se quittaient donc dos à dos (1-1). Le FC Barcelone est donc seul en tête avec douze points, la Casa Blanca en compte dix.

