C’était un jour de derby à Madrid. Lors de cette 22e journée, le Real recevait au Bernabéu son voisin de l’Atlético pour un choc toujours attendu en Liga. Si les deux équipes ne sont pas aussi dominantes que ces dernières saisons, le match tenait tout de même une certaine importance. La Casa Blanca pouvait prendre six points d’avance sur le Barça en cas de succès. Zidane surprenait un peu son monde dans sa composition en 4-1-4-1, avec un milieu renforcé par Valverde, Modric, Isco et Kroos devant Casemiro et derrière Benzema. Face à cette équipe sans aucun joueur de couloir, l’Atlético répondait par un traditionnel 4-4-2 mais sans de nombreux cadres puisque Gimenez, Arias, Koke, Diego Costa et Joao Felix étaient tous absents.

Ce sont les locaux qui démarraient fort avec une pression infligée dès le coup d’envoi pour gêner ces Colchoneros amoindris. Étonnement, c’est Sergio Ramos qui se procurait les deux premières situations avec une volée un peu enlevée (7e) et un tir du droit lui aussi non cadré (11e). Bougé en ce début de rencontre mais concentré, l’autre club de Madrid mettait dix grosses minutes à sortir de sa moitié de terrain et commençait à jouer avec intensité. Mendy éteignait un début d’incendie (13e). Courtois sauvait les siens face à Vitolo (18e), alors que Saul (19e) et Correa (24e) ne trouvaient pas le cadre. Casemiro, lui, accrochait Saul et pouvait remercier l’arbitre de ne pas siffler un penalty qui semblait pourtant évident (32e).

Benzema encore décisif

La pause arrivait au bon moment pour les Merengues, encore soulagés d’avoir vu Correa être signalé hors jeu après être parti dans le dos de la défense (42e). Voyant son équipe en difficultés, Zidane décidait de changer les choses à la pause. Kroos et Isco sortaient au profit de joueurs de côté : Vinicius et Lucas Vazquez. Les choses s’arrangeaient sans attendre puisque le Real, enfin débarrassé de son embouteillage au milieu de terrain, retrouvait un jeu bien plus fluide et un ensemble plus cohérent. La frappe de Valverde ne donnait rien (47e) mais l’occasion suivante était la bonne. Vinicius glissait un excellent ballon pour Mendy, qui centrait fort en direction d’un Benzema toujours plus réaliste (1-0, 57e).

Devant au score, le Real Madrid tenait sa proie pour ne plus la lâcher. L’entrée de Vinicius faisait beaucoup de bien. Le jeune Brésilien faisait vivre un calvaire à Vrsaljko (59e, 67e, 81e), tandis que l’autre entrant Lucas Vazquez réalisait lui aussi une entrée convaincante. C’est d’ailleurs lui qui était à l’origine de cette action côté droit où son ballon terminait sur Mendy en position de frappe mais le Français se ratait (74e). Modric non plus ne cadrait pas son tir malgré l’excellent travail de Benzema (76e). L’Atlético n’avait aucun moyen de réagir même si la nouvelle recrue Carrasco faisait son apparition sur le terrain. Le coaching de Zidane aura payé et offert six points d’avance au Real en tête de la Liga. Cinquièmes, les Colchoneros ont désormais 13 unités de retard.

Le film de la rencontre à revivre sur notre live.