Se relancer, et surtout prendre à nouveau de l’avance sur la Real Sociedad, revenu à hauteur (45 points) grâce à son nul concédé la veille face à Eibar. Voilà quelles étaient les missions de l’Atlético Madrid ce jeudi soir au Riazor, face au Deportivo La Corogne. L’adversaire du jour ressemblait même à la victime expiatoire parfaire puisque le club galicien a perdu ses 4 derniers matches et n’a toujours pas gagné en 2017. Nommé il y a deux jours, le nouvel entraîneur Pepe Mel a installé un 4-2-3-1 avec Kakuta dans le couloir gauche. Côté Atléti, c’était un 4-3-3 avec Griezmann et Correa autour de Griezmann. Après 5 minutes de possession stérile, les Colchoneros se procuraient une première occasion mais Griezmann se manquait face au but, après une bonne remise de Correa.

Entré timidement dans la rencontre, le Depor allait peu à peu ressortir le ballon de manière plus propre. Et bénéficier surtout d’une énorme erreur du portier madrilène, puisqu’Oblak loupait son dégagement, qui surprenait son défenseur Gimenez. L’attaquant du Depor, Andone, en profitait et gagnait son duel face au Oblak (1-0, 13e). L’Atlético ne semblait pas dans son assiette, à l’image de plusieurs ratés techniques de plusieurs de ses éléments. Le Français Gaël Kakuta gâchait lui une balle de 2-0 à la 28e, en croisant trop sa frappe du droit sur un excellent service de Mosquera. Rien n’allait dans le bon sens pour les Colchoneros, qui attendaient la 33e minute pour s’offrir une frappe cadrée, signée Correa et captée par Lux. Le Depor avait, lui, pris confiance, et s’engouffrait avec envie dans les espaces. 1-0 à la pause et des maux de tête pour Diego Simeone tant son équipe a affiché de la fébrilité, aussi bien défensive qu’offensive.

Le bijou de Griezmann, l’inquiétude Torres

Malheureusement pour l’entraîneur argentin, la seconde période repartait sur les mêmes bases : très peu de combinaisons offensives et des joueurs condamnés à l’exploit individuel pour se rapprocher des buts adverses. Alors, il chamboulait son équipe en faisant entrer Gaitan et Ferreira-Carrasco, puis Fernando Torres aux alentours de l’heure de jeu. La Corogne tenait bon mais se retranchait de plus en plus dans son camp. Les Colchoneros étaient enfin plus nombreux autour de la surface mais ne se créaient quasiment aucune occasion dangereuse. Jusqu’à une frappe magnifique de Filipe Luiz, sur le poteau. Dans la continuité, Griezmann jouait un double une-deux (avec Gaitan puis Carrasco) et enroulait sa frappe, aux 25 mètres, pour un but spectaculaire (1-1, 68e) ! Le Depor réagissait immédiatement, avec un centre parfait de Fajr, que l’intenable Andone ne parvenait pas à reprendre correctement de la tête (69e). C’était pourtant une balle de but.

Le match s’intensifiait clairement et les situations chaudes avaient lieu des deux côtés du terrain. Le Depor était tout proche de reprendre le dessus mais la frappe d’Andone était stoppée in extremis (73e). De l’autre côté, Fernando Torres récupérait un bon ballon de Gaitain mais sa frappe puissante était détournée par Lux, d’une superbe manchette (80e). La fin de match était marquée par une lourde chute de Fernando Torres, après un rude duel aérien, face contre terre, qui préoccupait tous les joueurs sur le terrain. L’intervention médicale, de plusieurs minutes, était menée sur la pelouse, avant que le joueur sorte sur une civière. L’Atlético terminait du mieux possible la rencontre, avec des joueurs très marqués (et à 10 puisque les trois changements avaient déjà été faits). 1-1 donc entre les deux formations. Cela satisfera un Depor à la lutte pour le maintien, sûrement moins l’Atléti qui s’éloigne encore un peu plus du podium.

