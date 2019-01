Depuis quelques jours, l’Atlético de Madrid fait la une des rubriques transferts. Le club espagnol est au cœur de pas mal de rumeurs et notamment de départs de joueurs importants. Le dernier en date se nomme Diego Godin. Le capitaine de l’Atlético, présent au club depuis 2012, est en fin de contrat dans 6 mois et serait tout proche de partir en juin prochain. Hier soir, Sky Sport Italia indiquait que le joueur avait trouvé un terrain d’entente sur les termes d’un contrat avec l’Inter.

Face à cette dernière information, Diego Simeone ne se dit pas inquiet alors que son capitaine sur le départ mais sa réaction en conférence de presse ne renvoie pas à quelqu’un de serein. « Le club sait ce que je pense, et aussi Diego Godin. Lui et l’équipe sont à la recherche des meilleures solutions pour les deux camps. Ils vont donc décider de ce qui leur convient. Si Godin doit rester avec nous, ce sera pour son bien et celui du club », a confié le coach colchoneros en conférence de presse ce samedi.

Simeone ne s’alarme pas

Problème, Godin n’est pas le seul joueur pouvant quitter le club. Le Bayern tente le forcing pour obtenir Lucas Hernandez. La clause de départ du champion du monde 2018 est de 80 M€. L’Atlético tente de faire prolonger le joueur qui ne serait pas insensible aux sirènes bavaroises. Encore une fois, Simeone a tenté de rassurer tout le monde. « Ce sont des choses qui arrivent durant la saison. Chaque année, il y a ce genre de situations, certains joueurs sont en fin de contrat, d’autres équipes veulent les prendre parce qu’ils sont bons et d’autres encore veulent plus jouer », a synthétisé le Cholo, qui préfère se concentrer sur la rencontre de demain.

« Nous devons nous concentrer sur ce qui compte le plus. C’est d’abord faire face à un rival très fort comme Séville (dimanche 18h15 pour le compte de la 18e journée de Liga) qui, dans son stade, devient plus fort et voit les choses avec une attitude positive » a conclu Simeone. Les dossiers Partey, Godin, Felipe Luis ou encore Lucas attendront. Avant de penser au mercato, les Matelassiers doivent se concentrer sur la Liga. Mais avec tous ces tracas, ce n’est pas évident.