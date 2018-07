Fin du feuilleton ! En mars dernier, le FC Barcelone annonçait l’existence d’un accord avec Gremio pour le transfert d’Arthur Melo, milieu de terrain de 21 ans. « Le FC Barcelone et le Gremio Porto Alegre ont trouvé un accord sur une option d’achat pour Arthur. Si celle-ci est activée dès l’été 2018, le transfert coûtera 30 millions d’euros plus 9 millions de bonus », pouvait-on lire sur le communiqué officiel.

Restait donc à lever cette option mais aussi trouver un accord avec le joueur pour boucler son arrivée en Catalogne. Et c’est désormais chose faite. « Arthur a dit au revoir aux fans de Gremio lors d’une conférence de presse. Le départ anticipé du joueur pour le FC Barcelone est avantageux pour tous », peut-on lire dans le communiqué officiel publié par le club brésilien.

Obrigado por tudo, @arthurmeloreal ! Teus súditos seguirão aqui na torcida por ti ! Até logo ! https://t.co/CVLqLOr2D3 pic.twitter.com/QU40U3cySP — Grêmio FBPA (@Gremio) 6 juillet 2018

4 extra-communautaires dans l’effectif

Il va ainsi signer un contrat de six ans avec le club. Son arrivée, un temps prévue pour le mois de janvier, a finalement été avancée, notamment pour couvrir le départ d’Andrés Iniesta et la blessure du jeune Carles Aleñá, sur lequel Ernesto Valverde comptait mais qui va manquer le début de la saison. Tout s’est ainsi accéléré ces dernières heures, et la présentation du joueur est prévue pour la semaine prochaine.

Il vient donc renforcer un entrejeu qui est, pour beaucoup, la priorité au niveau des positions à renforcer au Barça, et pourrait même déjà opter à une place de titulaire dès ce début de saison. En revanche, son arrivée crée une situation que le Barça va devoir régler rapidement. Il y a maintenant 4 extra-communautaires dans l’effectif (Arthur, Mina, Coutinho et Paulinho), et les Catalans vont donc devoir se débarrasser de l’un d’entre eux. Paulinho est d’ailleurs courtisé par le Guanghzou Evergrande.