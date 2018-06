En fin de mercato dernier, Thomas Lemar était à deux doigts de quitter la Principauté de Monaco pour découvrir si l’herbe est plus belle ailleurs, en Angleterre notamment. Toutefois, le néo-Bleu d’alors avait finalement décidé de rester en Ligue 1 une saison de plus. Pourtant, cette édition 2017-2018 n’a pas été très simple pour l’ancien Caennais. Statistiquement parlant, il n’était pas au mieux, il a souvent été blessé et son impact dans le jeu était moindre.

Il avait été tellement moins intéressant dans le jeu que sa participation à la Coupe du monde fût remise en jeu. Pourtant, Lemar est bel et bien parti avec Didier Deschamps et Djibril Sidibé en Russie dans la peau d’un des 23 tricolores. Par ailleurs, les formations qui souhaitent l’accueillir restent légion. C’est le cas notamment de l’Atlético Madrid, toujours très friand des Français, comme peuvent en attester Lucas Hernandez, Antoine Griezmann ou encore Kévin Gameiro.

Lemar pour le 4-4-2 à plat ?

D’ailleurs les Colchoneros ont accéléré rapidement. Après avoir recruté le milieu de terrain espagnol Rodri (Villarreal), les Matelassiers ont décidé de prendre aussi Thomas Lemar et les deux formations, que sont l’Atlético et Monaco, n’ont pas vraiment eu de mal à se mettre d’accord. En effet, le club princier était d’accord pour céder son joueur qui aurait déjà pu s’en aller la saison dernière.

« Le contrat de Lemar a également été signé dans l’attente de l’examen médical et de la formalisation de l’accord de transfert définitif avec l’AS Monaco », est-il inscrit sur le communiqué fourni par l’Atlético Madrid, qui précise également que Griezmann et Lucas Hernandez ont prolongé leur contrat respectivement jusqu’en 2023 et 2024. Avec cette recrue de choix, Diego Simeone pourra revenir à son 4-4-2 à plat qu’il avait quelques fois délaissé pour un losange. Lemar, lui, aura les joies de découvrir l’entraîneur argentin, un grand d’Europe et un nouveau championnat.