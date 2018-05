C’est un tremblement de terre. Quelques jours seulement après avoir remporté sa 3e Ligue des Champions consécutive, Zinedine Zidane a convoqué la presse à Valdebebas pour annoncer son départ du Real Madrid. Le technicien français, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2020, aurait annoncé sa décision ce jeudi matin à son président Florentino Pérez, confirmant l’information lâchée il y a tout juste quelques minutes par la Cadena SER et Marca en Espagne.

Florentino Pérez et Zinedine Zidane se sont présentés ensemble face à la presse, réunie de manière express. Le président merengue a d’abord pris la parole : « Je viens devant vous avez Zidane. Il est venu hier pour me communiquer une décision inattendue ». Puis il a laissé la parole à son entraîneur. « Comme a dit le président, j’ai pris la décision de ne pas poursuivre ma carrière d’entraîneur du Real Madrid. J’ai parlé avec lui pour lui expliquer ce que je pensais. C’est le moment pour tous. Pour moi, l’effectif, le groupe. Je sais que c’est bizarre, mais c’est important. Je devais faire ça pour tous. Ce que je pense c’est que cette équipe doit continuer à gagner et a besoin d’un changement. Après trois ans, elle a besoin d’un autre discours, d’une autre méthodologie. C’est pour ça que j’ai pris cette décision. J’aime vraiment ce club mais aussi le président qui m’a donné l’opportunité de venir jouer ici. Je l’en remercierais toute ma vie. Mais aujourd’hui, pour moi, c’est l’heure de changer. »

Zinedine Zidane a donc décidé de démissionner de son poste, après deux années et demie de règne et surtout 3 Ligue des Champions remportées consécutivement. Le Français a ensuite accepté de répondre aux questions des journalistes pour encore mieux détailler son choix, qui surprend tout le monde en Espagne, mais aussi en Europe. Cette décision va générer un grand jeu de chaises musicales et le Real va peut-être devoir rebâtir plus en profondeur que prévu !

