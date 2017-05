L’arrivée d’Andoni Zubizarreta a logiquement créé de fortes attentes chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Ces derniers espèrent bien que l’ancien gardien basque profite de ses réseaux et de sa connaissance du marché espagnol pour réaliser de belles affaires outre-Pyrénées. Ce ne fut pas le cas lors du dernier mercato hivernal, puisque les Phocéens se sont offerts des joueurs bien connus en Ligue 1, mais ce pourrait bien être le cas dès cet été.

Ainsi, selon Noticias de Gipuzkoa, quotidien local de la région de Saint-Sébastien, Sergio Canales pourrait bien signer du côté de l’Olympique de Marseille. Le média basque explique que l’ancien joueur du Real Madrid et de Valence n’est pas satisfait de son temps de jeu du côté de la Real Sociedad, lui qui est la plupart du temps utilisé en sortie de banc. Le club marseillais serait le club le mieux positionné pour s’offrir ses services parmi la liste de prétendants du joueur.

Une carrière freinée par les blessures

Un temps annoncé comme joueur très prometteur, la carrière de l’Espagnol a été freinée par plusieurs graves blessures au genou. Le joueur formé au Racing Santander montre cependant de belles choses lorsqu’il est sur la pelouse, et son talent n’est plus à prouver. Il était le 13e joueur le plus utilisé par Eusebio cette saison. Son contrat avec la Real Sociedad expire en juin 2018, et Marca annonçait hier qu’il allait quitter le Pays-Basque cet été.

L’Olympique de Marseille ne sera cependant probablement pas le seul club à être sur les rangs. S’il n’y a pas encore eu des offres formelles, on peut imaginer que des clubs de Liga vont monter au créneau. Le Betis serait par exemple sur le coup. Quoi qu’il en soit, si l’OM venait à boucler son arrivée, la formation de Rudi Garcia enregistrerait l’arrivée d’un joueur particulièrement doué à la création, capable de mener le jeu offensif et de délivrer la dernière passe. Plus qu’à attendre donc pour connaître le dénouement de cette rumeur...