Cet été, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont procédé à un petit échange de cartes. Keylor Navas s’en est allé direction la capitale française, où il est vite devenu indiscutable dans les cages de l’équipe de Thomas Tuchel, alors qu’Alphonse Areola a fait le chemin inverse pour occuper ce rôle de remplaçant de Thibaut Courtois. Et malgré une mauvaise prestation en Copa del Rey en février dernier face à la Real Sociedad par exemple (4-1), le Français remplit pour le moment plutôt bien son rôle de doublure.

Et selon le quotidien AS, il a convaincu le Real Madrid. Il pourrait ainsi devenir la doublure du portier belge sur le long terme, les dirigeants madrilènes étant satisfaits de ses prestations. D’autant plus que le jeune Ukrainien Andriy Lunin, que les Merengues voulaient installer au poste de numéro 2 une fois le Parisien revenu en France, peine à convaincre pour l’instant et a dû se contenter d’un rôle de doublure lors de ses prêts à Leganés et Valladolid, avant de partir en prêt à Oviedo (D2) cet hiver.

Donnarumma, la clé de l’opération

Le média ne parle pour le moment pas d’offre ou de discussions du Real Madrid avec ses homologues parisiens, mais on comprend en lisant l’article que l’intention des Madrilènes est de s’offrir le joueur de 27 ans. La publication ibérique ajoute que les Franciliens seraient à la recherche d’un numéro 2 et mettent en avant le nom de Gianluigi Donnarumma (AC Milan) qui est déjà revenu à de nombreuses reprises en Italie. Son éventuelle arrivée à Paris est décrite comme « la clé » pour que le Real Madrid obtienne enfin un peu de stabilité dans ses buts avec ce duo Courtois-Areola.

Ça tombe bien, l’agent des deux gardiens n’est autre que Mino Raiola, et l’Italien pourrait donc faciliter ce jeu des chaises musicales. Tout porte donc à croire que Florentino Pérez, José Angel Sanchez et compagnie prendront bientôt contact avec Leonardo et ses équipes. Prêté à Madrid sans option d’achat, le contrat du portier avec le Paris Saint-Germain expire en 2023. Son erasmus à Madrid pourrait donc bientôt se convertir en déménagement définitif...