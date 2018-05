En Espagne, pas un jour ne passe sans que des nouvelles informations sur Neymar ne soient publiées. Médias à tendance pro-catalanes ou pro-madrilènes, tous semblaient unanimes : le Real Madrid veut Neymar, et Neymar veut le Real Madrid. On parlait même d’un prix de 370 millions d’euros. « À chaque période de transfert, on parle, on parle. Moi, en ce moment, je n’ai rien à dire là-dessus », confiait de son côté Neymar lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP.

« Il a déjà dit qu’il était fatigué des mensonges. Maintenant qu’il l’a fait à nouveau, je pense qu’il est préférable de l’écouter. Ce qu’il dit est le plus clair, le plus direct. Je pense qu’il va rester au PSG parce que je pense que c’est un projet solide. Ne demandez pas combien de temps parce que le football peut changer, mais pour l’année qui vient, je pense que oui », expliquait Unai Emery le 15 mai dernier.

Le Real Madrid a démenti vouloir Neymar

Mais la Cadena COPE dévoile elle des informations qui viennent démentir tout ce qui a été dit ces derniers temps. Selon la radio espagnole, une conversation a eu lieu entre José Angel Sanchez, directeur général du Real Madrid, et l’intermédiaire Pini Zahavi. Dans cette réunion, le Real Madrid, via son dirigeant, aurait ainsi nié son intention de recruter la star brésilienne.

C’est Zahavi lui-même qui aurait appelé le club espagnol, et ce dernier aurait dans la foulée démenti l’existence de quelconque intérêt pour le Brésilien, que ce soit dans l’immédiat ou pour l’avenir. Confession honnête ou coup de bluff ? On le saura dans les prochaines semaines, mais cette information est pour le moins surprenante au vu de ce qui se dit ces derniers mois !