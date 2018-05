Lors de la finale de la Coupe de France entre Les Herbiers et le Paris Saint-Germain (0-2), Neymar est réapparu. Malheureusement pour les supporters du Paris SG, les rumeurs de son transfert aussi. En effet, depuis son retour dans nos contrées, pas un jour ne passe sans que la presse espagnole évoque tantôt du lobbying des Merengues, tantôt des négociations secrètes entre l’Auriverde et le Real Madrid de Zinedine Zidane. Hier, lors des trophées UNFP qui l’ont sacré joueur de l’année, le Paulista a pris la parole en zone mixte à l’issue de la cérémonie.

« Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici à Paris, mes objectifs. Dans le bilan général, c’est une bonne saison qui a fini par être un peu gâchée par la blessure que j’ai eue. Rester aussi longtemps, trois mois, sans jouer, c’est horrible pour un athlète. Mais je suis content de ma moyenne de matchs et de buts, d’avoir aidé d’une certaine manière mes coéquipiers et d’avoir fait partie de la saison du PSG », a-t-il commencé à expliquer avant de s’énerver sur le mercato comme le rapporte Le Parisien.

Neymar s’agace sur les questions mercato

« À chaque période de transfert, on parle, on parle. Moi, en ce moment, je n’ai rien à dire là-dessus. Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici, les objectifs que j’ai. Aujourd’hui, mon objectif c’est la Coupe du monde, ce n’est pas de parler de transferts. Sinon, je passerais ma vie entière à parler de cela. C’est un peu embêtant. Parler transferts ? Ça me fatigue », a-t-il enfin poursuivi.

Suffisant pour calmer les ardeurs espagnoles ? Cela est peu probable tant les médias de l’autre côté des Pyrénées sont friands de ce genre de petites histoires. Les supporters du PSG, eux, peuvent être un peu rassurés par cette sortie, même si elle pourrait, bien analysée, être considérée comme un ni-oui ni-non. Neymar risque bien de nous faire vivre un nouvel été très chaud et, encore une fois, ceux qui adorent le mercato devraient être servis.