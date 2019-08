C’est le feuilleton dans le feuilleton. Et au sortir de la réunion qui s’est tenue entre les dirigeants barcelonais et parisiens, c’est désormais la clé du dossier Neymar. Tout repose sur Ousmane Dembélé. Comme l’ont rapporté la radio catalane RAC1 puis le journal Sport, le FC Barcelone aurait convaincu le PSG avec une offre basée sur une grosse indemnité de transfert + l’international français, même si cette offre a évolué ces dernières heures. Or, Dembélé ne cesse de répéter, par l’intermédiaire de son agent Moussa Sissoko notamment, qu’il ne compte pas bouger cet été.

Après deux années médiocres, entre blessures, méforme et retards récurrents, il avait échoué à satisfaire aussi bien la direction blaugrana que les supporters. Mais il semblait repartir sur de bonnes bases, en reprenant par exemple l’entraînement une semaine plus tôt que prévu. De quoi prouver ses bonnes intentions. À cette époque, la presse espagnole l’assurait jour après jour : Dembélé veut tout casser au Barça cette saison. Et qu’importe si Antoine Griezmann devait débarquer quelques jours plus tard, qu’importe si le club catalan multipliait les offres pour faire revenir Neymar, qu’importe s’il s’est blessé pour 5 semaines le 19 août dernier.

Un sacré dilemme...

La donne était claire et les dirigeants barcelonais semblaient sur la même longueur d’onde en refusant d’inclure le joueur dans les tractations avec le PSG. Mais voilà, semaine après semaine, négociations après négociations, le Barça s’est visiblement résolu à sacrifier Dembélé en acceptant de l’inclure dans la transaction. Reste donc à convaincre le joueur et son entourage. Quitte à le placer dans une situation très inconfortable. Si Dembélé accepte, Neymar revient au Camp Nou, pour le plus grand plaisir de Lionel Messi et Luis Suarez, qui le réclament avec force au président Josep Maria Bartomeu depuis des semaines. Si Dembélé refuse, il sera considéré comme l’homme qui a empêché ce come-back et on n’ose imaginer les regards dans le vestiaire...

Mais d’un point de vue purement sportif, quelle est la meilleure solution pour l’ancien Rennais ? Les arguments existent dans les deux sens. Rester au Barça, c’est continuer dans l’un des meilleurs clubs du monde, continuer à jouer avec Messi, prouver son talent. Mais aussi être potentiellement le grand perdant de l’arrivée de Griezmann et de passer beaucoup de temps sur le banc de touche en voyant le trident Messi-Suarez-Griezmann s’éclater sur le pré. Partir et accepter de rejoindre le PSG, c’est d’abord se déjuger. C’est aussi baisser d’un cran, au regard du palmarès des deux clubs. Mais c’est aussi prétendre réellement à une place de titulaire sur le flanc gauche de l’attaque parisienne, rejoindre un entraîneur qu’il connaît bien et qui l’adore, retrouver son ami Kylian Mbappé et développer, peut-être, une entente footballistique plus poussée qui pourrait se traduire également en équipe de France.

Les conditions de son arrivée à Paris seront importantes. Peut-être sera-t-il plus facile de le convaincre, pour les dirigeants barcelonais, s’il s’agit d’un prêt avec une option d’achat non automatique, qui pourrait lui laisser espérer un retour. Mais il faudrait alors composer avec la présence de Neymar en Catalogne. Ousmane Dembélé va donc être face à un choix difficile, où il sera confronté à sa propre envie initiale, largement communiquée. Le dernier épisode et peut-être l’ultime rebondissement d’un feuilleton qui aura duré une éternité.

