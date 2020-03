Ce dimanche soir, nous avons droit à un très joli choc en Espagne pour clôturer cette très belle semaine de football. En effet, ce 1er mars, c’est jour de Clasico de l’autre côté des Pyrénées (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Ce sera l’occasion pour les deux coaches, Zinedine Zidane et Quique Sétien, de se rattraper après une première manche des huitièmes de finale qui n’a pas vraiment été convaincante (défaite de Madrid contre City au Bernabéu, et nul du Barça à Naples).

Il devrait manquer quelques éléments importants pour cette rencontre. Du côté des Blaugranas, on compte déjà trois absents sur blessure. En effet, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé et Luis Suarez sont, bien évidemment, absents. Du côté du Real Madrid, Marco Asensio et Eden Hazard sont blessés, Rodrygo est suspendu alors que Jovic, Nacho, Mariano Diaz et James Rodriguez ne sont pas là sur choix de l’entraîneur, Zinedine Zidane.

Du grand classique des deux côtés

Pour la Casa Blanca, on devrait s’orienter vers une sorte de 4-4-2 losange. Thibaut Courtois, auteur d’un grand match contre City, devrait à nouveau garder les buts. Il sera protégé par Dani Carvajal à droite et Ferland Mendy à gauche. Dans l’axe, Raphaël Varane accompagnera un Sergio Ramos capitaine et exclu contre les Skyblues cette semaine. Casemiro, Federico Valverde et Toni Kroos, absent cette semaine, devrait être alignés. Enfin, Isco devrait être en soutien de Vinicius Junior et Karim Benzema.

Du côté de Quique Sétien, on devrait rester fidèle au 4-3-3 du Barça. Ter Stegen, qui a permis au club catalan de faire un précieux nul contre Naples cette semaine, est bien là. Devant lui, une ligne de quatre composée de Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et enfin de Jordi Alba. Au milieu de terrain, le trident sera probablement composé de Sergio Busquets, Frenkie de Jong et d’Arthur. Enfin, Arturo Vidal pourrait débuter sur l’aile gauche et Lionel Messi sur l’aile droite pour tenter de servir un Antoine Griezmann qui va occuper le front de l’attaque. On attend donc du spectacle !