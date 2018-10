Et si la défaite face à Levante était celle de trop ? Encore battu hier au Bernabéu en championnat (1-2), le Real Madrid se classe désormais sixième et n’a enregistré que 14 points en neuf rencontres. C’est tout simplement l’un des pires départs de l’histoire du club. Autre statistique qui illustre les grosses difficultés de la Casa Blanca : les joueurs n’ont pas réussi à marquer pendant 481 minutes de suite. Cette série est la plus longue en 116 ans d’histoire merengue.

Ce matin la Cadena Ser informait d’une réunion tenue entre Julen Lopetegui et Florentino Perez. Le contenu de la discussion n’a pas filtré mais le coach aurait reçu l’assurance d’être toujours sur le banc de touche pour la rencontre de Ligue des Champions face au Viktoria Plzeň ce mardi. Une information que vient contredire ce dimanche soir Sky Sports. D’après le média anglais, l’entraîneur espagnol va être viré du Real Madrid.

Il ne devrait pas faire long feu après cette troisième défaite de suite et ce cinquième match sans victoire toutes compétitions confondues. Arrivé cet été pour prendre la succession de Zinedine Zidane alors qu’il s’apprêtait à diriger la sélection espagnole en Russie, Lopetegui aura donc échoué dans sa mission. Malgré un soutien apparent du vestiaire, il ne devrait pas résister à la pression des résultats qui pèse sur le dos de tout entraîneur... encore plus lorsqu’on dirige le Real Madrid. Il aura tenu 12 matches.