« Heureusement que le Clasico a été reporté ! » Voilà une analyse qui revenait très souvent dans les débats à la radio et à la télévision samedi soir après la défaite merengue sur la pelouse de Mallorca (1-0). Il faut dire que face au promu insulaire, les Madrilènes ont encore affiché un visage plutôt inquiétant. Alors certes, Zinedine Zidane devait composer sans plusieurs cadres, et a un peu fait tourner, faisant jouer des joueurs comme Isco, Éder Militão ou Luka Jovic. Une animation offensive encore défaillante et des joueurs clairement pas au niveau. De quoi permettre au FC Barcelone de s’emparer de cette place de leader de la Liga.

« Et forcément, Zinedine Zidane en prend pour son grade. Zidane voulait répéter le plan qui lui avait permis de gagner la Liga l’année du doublé. Mais le naufrage de l’équipe à Son Moix l’a fait revenir à la réalité », peut-on lire dans AS, alors que du côté de Marca, on se montre encore plus virulent : « un œil à Mallorca et l’autre à Istanbul. C’est comme ça que Zinedine Zidane a préparé le match. [...] La rencontre s’est compliquée et il doit trouver la solution pour changer tout ça. Le pari pour Jovic a encore été raté. Il a mis tout ce qu’il avait sur le terrain, mais le problème va au-delà des noms ». « La révolution de Zidane a été un désastre », va jusqu’à dire ABC.

La menace d’une élimination en Ligue des Champions commence à planer au-dessus de Madrid

Bien entendu, même si les sensations laissées par l’équipe sont assez mauvaises depuis le début de la saison, la situation n’est pas dramatique en championnat, où les Merengues pointent à la deuxième place. En revanche, un match décisif arrive en milieu de semaine face à Galatasaray, et tout autre résultat qu’une victoire mettrait en péril les chances de qualification du Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. « Le Real Madrid n’a pas le droit à l’erreur », « Istanbul ou le gouffre », sont certaines expressions que l’on retrouve dans la presse espagnole ce matin.

Avec un petit point après deux journées, les troupes de Zinedine Zidane sont condamnées à gagner mardi soir. « Le risque de jouer l’Europa League est réel », prévient Marca. « Je ne vais pas dire que je suis inquiet, mais on doit être plus régulier. On doit donner plus de vie à notre jeu si on veut faire des choses importantes cette saison. Mardi on doit gagner, c’est tout, on doit penser à gagner », a lancé Zinedine Zidane en conférence de presse après la défaite des siens. Rendez-vous aux alentours de 23h mardi...