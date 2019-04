Voici plus d’un mois que Thibaut Courtois n’a pas défendu les couleurs du Real Madrid. Il n’a d’ailleurs toujours pas débuté sous les ordres de Zinedine Zidane. Et pour cause, le portier belge serait revenu de la trêve internationale avec des pépins musculaires. Mais comme le rapporte El Confidencial, les explications de Zinedine Zidane au sujet des problèmes physiques du Belge sont très floues. « Il ne va pas bien. Ce n’est pas qu’une gêne, mais deux ou trois, il vaut mieux ne pas risquer », confiait récemment le Marseillais. Dans le même temps, l’entraîneur français lui même trouve ces absences « étranges », toujours selon le média ibérique.

Keylor Navas a donc démarré cinq des six rencontres dirigées par Zizou, qui a aussi donné une titularisation à son fils Luca face à Huesca, notamment parce que le Costaricien était revenu fatigué de son périple en sélection. Ce dernier semble en tout cas avoir les faveurs de Zinedine Zidane, à l’heure où on ne sait toujours pas quand Thibaut Courtois signera son retour sur les pelouses espagnoles. Et pour cause, il ne souhaite pas jouer avec ces gênes musculaires et attend d’être totalement rétabli avant de se déclarer disponible.

Une situation et un silence médiatique qui interpellent forcément en Espagne, d’autant plus que le Real Madrid a l’habitude de communiquer régulièrement sur l’état de santé de ses joueurs, et qui laisse forcément place à des interprétations allant dans tous les sens. Dans le même temps, El Confidencial rajoute que le Belge veut continuer à Madrid et que le club ne souhaite pas le voir partir, mais Keylor Navas plaît toujours autant à Zinedine Zidane. Courtois avait également essuyé de vives critiques de la part de certains supporters après l’élimination face à l’Ajax notamment. Il ne reste plus qu’à attendre des nouvelles du gardien belge...