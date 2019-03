Le départ de son père en fin de saison dernière avait quelque peu calmé la couverture médiatique de Luca Zidane. Pourtant, le jeune gardien français est toujours au Real Madrid, et continue de défendre les cages du Real Madrid Castilla, qui pointe actuellement à la cinquième position du groupe I de la Segunda B, l’équivalent de la troisième division de l’autre côté des Pyrénées. Alors que Zinedine Zidane senior a repris les rênes de l’équipe première du club de la capitale, le portier de 20 ans sort notamment d’une très belle prestation qui a enflammé la presse ibérique dimanche.

« Le gardien madridista a freiné le leader avec une exhibition en première période », titre notamment le quotidien AS dans son compte rendu du duel entre l’équipe filiale madrilène et Fuenlabrada, ajoutant qu’il « a été de loin le meilleur madridista » ce jour là. Une performance XXL pour celui qui est toujours troisième portier attitré du Real Madrid (22 titularisations), mais qui avait été critiqué ces derniers mois. Mais que donne Luca Zidane cette saison ? Ce match contre Fuenlabrada était-il un simple coup d’éclat ?

Le retour de son père ne devrait rien changer

« C’est un grand gardien avant tout. Mais ici en Espagne il y a beaucoup de supporters du Real Madrid qui, du fait qu’il soit le fils de Zinedine Zidane, lui exigent beaucoup plus. C’est le gardien titulaire du Castilla et il a eu de très bons moments. Cette saison n’a pas été bonne, parce qu’une blessure l’a mis sur la touche plusieurs mois. Mais il est revenu très fort et il fait parler de lui. [...] C’est un gardien très rapide, avec beaucoup de réflexes et qui a un bon jeu au pied », nous confie Gonzalo Castro, journaliste du quotidien AS qui suit l’actualité de l’équipe filiale du champion d’Europe en titre.

Autre question qu’on se pose forcément : le retour de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe première madrilène peut-il lui ouvrir les portes ? Pas forcément, selon Gonzalo Castro : « le retour de son père ne va avoir aucune influence. Premièrement, parce que comme avant son retour, il continuera d’être le troisième gardien du Real Madrid cette saison. Et ensuite parce qu’il continuera à être titulaire avec l’équipe filiale. Son rôle ne va pas changer parce que son père est l’entraîneur de l’équipe première ». Pas de traitement de faveur de l’entraîneur pour son fils donc.

Un été clé

Mais force est de constater que cet été risque d’être un moment charnière dans la carrière du jeune portier français. Et pour cause, les places de numéro un et même de numéro deux semblent actuellement bouchées. Le retour de Zidane pourrait même convaincre Keylor Navas de rester. Et même s’il venait à y avoir un départ de l’un des deux portiers dans les prochains mois, tout porte à croire que le Real Madrid recrutera un portier de garanties. La presse anglaise spécule même sur la possibilité de voir David De Gea (enfin) débarquer du côté du Santiago Bernabéu. Pire encore, il faut compter sur le retour d’Andriy Lunin, portier ukrainien recruté l’été dernier et prêté dans la foulée à Leganés où il joue très peu.

Tout porte à croire que sa situation ne devrait pas évoluer s’il décide de rester au sein de la Casa Blanca une saison supplémentaire, alors que son contrat expire en juin prochain. « Que peut faire Luca Zidane ? Rester encore deux ans au Castilla et après chercher un prêt pour prendre de l’expérience. S’il venait un jour à terminer dans l’équipe première, ce qui s’annonce très compliqué, ce serait dans beaucoup d’années... », ajoute ainsi Gonzalo Castro. Le fils Zidane va donc devoir prendre une décision assez rapidement... Se satisfera-t-il d’un rôle de gardien titulaire en D3 espagnole alors que des clubs plus huppés risquent de venir aux renseignements pour se l’offrir gratuitement d’ici juin ? On le saura bientôt...